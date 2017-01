Obama emite su último “tuit” como presidente de Estados Unidos

Washington.- El presidente Barack Obama , quien conectó con las nuevas generaciones a través de las redes sociales, se despidió de Estados Unidos con un mensaje en la cuenta presidencial @POTUS de Twitter.

“Ha sido el honor de mi vida servirles”, apuntó el primer presidente afroamericano en la historia del país y el primero en hacer una parte de su campaña política y de su Presidencia a través de internet.

“Me hicieron un mejor líder y un mejor hombre”, remató en el breve mensaje a sus 13.6 millones de seguidores.

Aunque Obama fue pionero en el uso político de redes sociales como Facebook, Vimeo y Flickr, Trump convirtió su cuenta de Twitter en un instrumento para criticar a los medios, responder a sus críticos y definir la agenda mediática durante su campaña presidencial.

Su cuenta personal de Twitter #RealDonaldTrump acumula un total de 20.5 millones de seguidores y ha dicho que no hay razón para no seguir usándola para comunicarse con el público estadunidense.

It's been the honor of my life to serve you. You made me a better leader and a better man.