Obama absuelve la pena de la soldado Manning

Chelsea Manning podrá cumplir muy pronto su deseo de vivir su vida como mujer libre. En una de sus últimas decisiones como presidente de Estados Unidos, el demócrata Barack Obama ha conmuta do la condena de 35 años de prisión que cumplía el antiguo analista militar por filtrar centenares de miles de documentos secretos a la plataforma WikiLeaks .

Tras la rebaja de la pena por parte de Obama, Manning,quien nada más ser condenado como soldado Bradley Manning, en 2013, anunció su cambio de género y pidió que se la llamara Chelsea, quedará libre el próximo 17 de mayo. En total, Obama ha conmuta do este martes la sentencia de 209 presos y ha indultado a otros 64.

Manning filtró a la plataforma fundada por Julian Assange cientos de miles de documentos secretos sobre las guerras de Irak y Afganistán que WikiLeaks publicó en 2010. Fue la mayor filtración de documentos diplomáticos y militares secretos de la historia de EE UU y su revelación provocó una tormenta internacional. Poco después, el entonces joven analista militar fue detenido y, tres años más tarde, condenado a más de tres décadas de cárcel, entre otros por violación de la Ley de Espionaje, por robo y fraude informáticoLa juez militar que lo sentenció en agosto de 2013 en las afueras de Washington no tuvo en cuenta el arrepentimiento del joven de 25 años, que pidió perdón por “haber perjudicado a EE UU”, y declaró su esperanza de que la sentencia tuviera un carácter “disuasorio”. Un día después de su condena, Manning anunció su deseo de ser tratado como mujer y cambió su nombre de Bradley a Chelsea Elizabeth Manning, que es el que figura en el perdón presidencial de Obama.

Manning, que durante su estancia en la prisión militar de Fort Leavenworth, Kansas, ha intentado suicidarse en un par de ocasiones, reiteró a finales del año pasado la petición de perdón o reducción de pena que ya hizo nada más ser condenada.

"No pido que se me perdone (...) Lo único que pido es ser liberada de una prisión militar tras cumplir seis años de confinamiento, como persona que no intentaba dañar los intereses de Estados Unidos", solicitó Manning en una carta.