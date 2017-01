Nunca dejaré de creer en EU.- Hillary Clinton

CIUDAD DE MÉXICO.- Hillary Clinton, ex candidata demócrata a la presidencia de Estados Unidos, aprovechó sus cuentas en redes sociales para expresar su sentir ante la llegada de Donald Trump a la Casa Blanca.

"Estoy aquí para rendir honor a nuestra democracia", escribió la ex primera dama en redes sociales.

El año pasado, en medio de la contienda electoral, la esposa de Bill Clinton, ex mandatario estadounidense, encabezaba la mayoría de las encuestas.

Sin embargo, y pese a haber ganado el voto popular, la ex secretaria de Estado de Barack Obama sucumbió ante la mayoría de los votos del Colegio Electoral, de los que se hizo el presidente electo Trump.

"Jamás dejaré de creer en nuestro país y su futuro", concluyó Clinton.

I'm here today to honor our democracy & its enduring values. I will never stop believing in our country & its future. #Inauguration