Nuevo Laredo, Reynosa y Victoria, las más violentas

Tampico, Tam.

Nuevo Laredo , Reynosa y Victoria se encuentran entre las ciudades más violentas de México; por fortuna la zona sur disminuyeron los delitos de alto impacto, no así las llamadas de extorsión, pues se llegan a registrar hasta dos diarias que son reportadas a las autoridades.

Así lo dio a conocer el comandante de la Primera Zona Naval y Jefe de la Estrategia de Seguridad en la Zona Costa Vicealmirante Francisco Pérez Rico, quien enfatizó que en la conurbación han disminuido los secuestros , refiriendo que éstos se dan más en la zona norte de Veracruz, como es el caso del municipio de Pánuco.

“Aquí estamos más tranquilos que en Nuevo Laredo , Reynosa y que Victoria. Aquí no urge la presencia de más gente (elementos), porque se les quitaríamos a esas zonas en donde sí hay más violencia”.

Refirió el Vicealmirante que en la zona sur de Tamaulipas sólo se tiene el problema de la extorsión telefónica, en la que se tiene detectado que las llamadas provienen del interior de los penales de Michoacán, Quintana Roo y Ciudad de México.

Recomendó que los usuarios de telefonía no contesten llamadas de número que no reconozcan y menos si son foráneas “y si los tratan de extorsionar, no se intimiden”.

Pérez Rico mencionó que cuentan con una base de datos sobre los números de donde provienen las llamadas de extorsión, además de que se comparten con otras corporaciones de seguridad.