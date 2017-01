No terminan por aterrizar apoyos

Productores de la zona norte se encuentran notablemente preocupados luego de que inicia un año más, y no terminan de aterrizar los apoyos; el volumen de agua no es el esperado, y ahora con la gasolina que vino a incrementar los costos de los combustibles como el diesel.

Abordado sobre lo anterior por reporteros de EL MAÑANA y LA TARDE Felipe Vega Ávila presidente de la Asociación Municipal de Pequeños Propietarios Rurales de ambos distritos 025 y 026, de entrada lamentó que las cosas en el campo sigan de la patada, y en ese sentido dijo:

“Van muy retrasados en los pagos como el apoyo al maíz amarillo en donde se nos deben más de 50 por ciento, de la compensación de base, y eso nos está afectando por que todo está aumentando, no se está cumpliendo y eso nos inquieta por que ese dinero que teníamos contemplado para recibirlo el año pasado para invertirlo en semilla, fertilizante o preparación para riego, ahí está estancado”.

Para el campo es un panorama triste por que por ejemplo salió una nota en el diario de la federación, donde dice que el ingreso objetivo no se va a aumentar, situación que preocupa al campo por que esperaban un incremento en el maíz y el sorgo.

“Vamos a tener que empezar a presionar a través de las organizaciones, sensibilizar al gobierno federal para que se den cuenta de que todo está aumentando, y nuestro producto no, por lo que seguirán los mismos precios, 3 mil 300 para el maíz, y 2 mil 970 para el sorgo”.

El gasolinazo de este año estuvo entre un 20 y 24 por ciento igual para el diesel, y aunque recién acaban de llegar notificación, en donde dice que vienen apoyos para el diesel y la gasolina, pero ya no le creen al gobierno federal, por que aunque manda el billete, los apoyos no terminan por aplicarse, por que no llegan finalmente al productor.

GENERALIZAN LOS RIEGOS

EN ESTA SEMANA

“En esta semana se generalizan los riegos luego de que se de a conocer la cantidad de hectáreas, se habla de 150 mil, es probable que se aumente por que el panorama está muy seco en la región, en el 026 estamos teniendo problemas por las obstrucciones que persisten en los canales ya que no está pasando el agua requerida para la tercera unidad, que son 60 metros cúbicos”.

De hecho adelantó que ya los presidentes de los módulos están viendo eso con la Conagua , para que haya precisamente más flujo de agua.

APOYA DEMANDA

Como Presidente de la Asociación Municipal de Propietarios Rurales aseguró que está apoyando totalmente la demanda interpuesta en contra de la Conagua , y por ende funcionarios del gobierno…“estamos para apoyar a la gente del campo, por que nos debemos a ellos y además somos productores”.

Finalizó diciendo que hay gente trabajando allá arriba en la capital del país, para que aterricen los apoyos sobre todo en cuanto hace al diesel y la gasolina.