"No tenemos miedo", afirma AMLO tras amenazas

ACOLMAN, Méx.- Luego de que en Acolman apareciera una manta con una amenaza en su contra, el presidente nacional de Morena, Andrés Manuel López Obrador, se presentó en un mitin en la plaza principal con la candidata Delfina Gómez, donde dijo que no tienen miedo ante dichas amenazas .

Durante su discurso, que duró cerca de 30 minutos, el tabasqueño aclaró que sabe bien quién lanzó esa amenaza: "fue la mafia del poder".

"Decimos que nos tienen miedo porque no tenemos miedo", expresó.

El líder de Morena y la candidata del partido al gobierno mexiquense, Delfina Gómez Álvarez, tuvieron más seguridad por parte del personal del partido en Acolman.

“No conozco a Duarte”

En otro mitin pero en Ecatepec, López Obrador respondió a Miguel Ángel Yunes, gobernador de Veracruz, que no conoce a Javier Duarte, como lo hizo saber hoy el mandatario estatal.

"Le contesto que yo no conozco a Duarte, nunca he visto a Duarte. Que me mande (Yunes) una foto o un video con Duarte", expresó.

López Obrador señaló, además, a Miguel Ángel Yunes como un personaje siniestro, "es más perverso Yunes que Duarte aunque no lo crean".

En templete, el tabasqueño también se mofó de los candidatos del PRI, Alfredo del Mazo y del PAN, Josefina Vázquez Mota.

Dijo que el priista se tarda más de dos horas en maquillarse y levantarse el copete. Mientras que de la panista dijo que es muy corrupta por los supuestos mil millones de pesos que recibió del gobierno federal y que nunca reportó.