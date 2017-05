No se ha avanzado contra la inseguridad

Matamoros, Tam.

Las condiciones de seguridad no estaban dadas, además que no es justo solo acudir a una reunión aplaudirles a los funcionarios federales por un trabajo que no están haciendo, manifestó Jorge Aguirre Vázquez.

El presidente regional de la Unión de Comerciantes y Empresarios del Nortes (UCEN), señaló que aún y cuando estuvieron invitados a la reunión con el secretario de gobernación, decidieron no acudir, tomando en cuenta que no se ha avanzado nada en cuanto al combate a la inseguridad.

“Este tipo de eventos solo sirve para una pasarela de aplausos para los funcionarios federales, pero la verdad no hemos visto solución alguna a problemática de inseguridad, esto pese a los constantes cambios de estrategia que han implementado”, dijo.

“Nosotros esto lo vemos de una manera molesta, considerando que en las reuniones anteriores que se han sostenido, las opiniones del sector empresarial y comercial no han sido tomadas en cuenta”, comentó.