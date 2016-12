No se descarta el segundo reajuste

Con relación al despido de personal de confianza de la Comisión Municipal de Agua Potable y Alcantarillado (Comapa), el gerente general del organismo operador, aclara que son ajustes naturales que se dan cada fin e inicio de gobierno, pero siempre pensando en mejorar en calidad y atención a los miles de usuarios que es el principal objetivo.



Así lo expresó ayer de entrada al ser abordado por reporteros de EL MAÑANA y LA TARDE, el ingeniero Raúl García Vivián gerente general de la Comapa en la ciudad.

“Son cambios que se tienen que tienen que darse de manera natural cada inicio de gobierno, hay nuevos planes, proyectos, estrategias, queremos mandar una muy buena señal a los usuarios en el sentido de que vamos mejorando, entonces tenemos que hacer esos ajustes, y no es por ninguna situación en especial, claro que se están revisando esas áreas en donde hay que apretar, mejorar, y donde tenemos que hacer cambio de personal”.

LAS DENUNCIAS DE LOS USUARIOS

Y en ese mismo contexto es que se están haciendo los cambios en la gerencia técnica, comercial, recursos materiales , y específicamente en algo que es muy importante dada la gran cantidad de quejas de inconformidad de los usuarios que es en el área de los inspectores que se encargan de los cortes, resaltó

“Por eso fue que tomamos la decisión tras la evaluación correspondiente de hacer los primeros ajustes, con el único fin de poder mejorar y brindar un servicio con calidad y eficiente al usuario que es y seguirá siendo nuestra principal prioridad, por que estamos para servirles”.

Agregó que en el caso de los despedidos, estarán reclamando lo que en su derecho crean que les corresponde, por lo que van a ser atendidos por el área jurídica de las Comapa, quienes darán respuesta a los derechos que ellos tengan que reclamar.

ASIGNARÁN NUEVO PERSONAL

Aseguró que las áreas que quedaron vacantes en su momento serán cubiertas por nuevo personal, quienes estarán atendiendo esas áreas de las que eran encargadas.

“Lo que estamos buscando con estos cambios es mejorar en servicio y atención, ser más eficientes sobre todo en el áreas de recuperación, que nos permita tener la oportunidad de ser autosuficientes, de no ser carga para el gobierno del Estado, de poder dar una nueva imagen al usuario, y en ese camino estamos, de hecho esperamos que al iniciar el nuevo año podamos mostrar ya esa nueva cara y forma de servir que queremos brindar por parte de la Comapa”.

LAS QUEJAS

Entre ellas en el área técnica, en cuanto a las zanjas que se dejan abiertas, de trabajos que no se concluyen, de obras mal hechas, la gente que realizan las limitaciones o cortes, y que se tienen que llevar cabo cuando la gente no cumple…“necesitamos forzosamente recuperar la confianza de los usuarios, para que ellos tengan la voluntad de cubrir ese pago por un servicio que se le esta brindando”.

NO DESCARTA SALIDA DE MÁS PERSONAL

Sobre un posible segundo ajuste en las diferentes áreas del organismo expresó:

“no hay lugar en donde me pare que no reciba un reclamo de los usuarios, siempre tienen una queja de la Comapa, entonces vamos a encaminarnos a cero quejas, cero problemas, a ganarnos la confianza de los usuarios, por ello es muy probable que vengan más ajustes con miras a mejorar, incluso yo les comente que mientras estén haciendo su trabajo chamba como debe ser, no tengan pendiente de que puedan dejar su chamba, y por ese camino vamos a seguir trabajando en equipo”.