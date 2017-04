Madrid, España

Kate del Castillo no se arrepiente de sus contactos con “El Chapo” Guzmán . La actriz mexicana explicó en un video los motivos que la impulsaron a iniciar las conversaciones con el líder del Cartel de Sinaloa, una decisión que le causó “un montón de problemas”, y cuyas consecuencias asegura que acepta: “Hoy aún no puedo regresar a mi país. Eso es así. Asumo las consecuencias y las responsabilidades. Lo haría de nuevo. Exactamente igual”.

“Las cosas no siempre salen como uno las planea, pero hoy puedo decir que la experiencia que viví me la llevaré a la tumba, y a pesar de todo lo que he vivido a consecuencia de mis actos, además de enfrentarlos con dignidad y fuerza, no me hacen arrepentirme”, explica Del Castillo.

La actriz explica en inglés, cómo en un impulso espontáneo en 2012 escribió en redes sociales acerca de su desconfianza en el gobierno y propuso a El Chapo “traficar con amor”. Según se conoció posteriormente, este mensaje llegó a Guzmán Loera, que se dirigió a la actriz mientras estaba encarcelado usando intermediarios con el proyecto de contar la historia de su vida en una película. (SUN)