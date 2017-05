No politizarán la alza salarial. Evitan sea tema de campaña

Ciudad de México

La discusión del aumento al salario mínimo no enturbiará el proceso electoral del cuatro de junio, afirmó Alfonso Navarrete Prida, secretario del Trabajo y Previsión Social.



Entrevistado previo a la LXV Convención Nacional Ordinaria y XCIX Aniversario de la Fundación de la Confederación Regional Obrera Mexicana (CROM) el titular de la STPS comentó que todos los sectores involucrados han sido muy “prudentes” para que el salario mínimo no sea usado como tema de campaña o como manera de ejercer presión política.

“Todos los sectores han sido muy prudentes en que el asunto del salario y el ingreso no vaya a ser usado como tema de campañas, o como presión política para llevar agua a su molino, por partidos políticos, porque ese es un insulto a los trabajadores. Es un insulto a todos los que tienen un trabajo asalariado, de cualquier nivel, y que camine por sí solo, que no esté mezclado de tintes partidistas o electorales, porque no se está pensando en el salario, se está pensando en un partido, y eso no ayuda”, dijo.

Consideró que para que haya un incremento del salario mínimo debe existir el consenso tanto del sector patronal como del empresarial independientemente si es antes o después de las elecciones. “Y, si la fecha corresponde o toca antes de las elecciones, habrá que tener muy claro de qué manera se explica, para que no enturbie el asunto electoral y que no generemos nosotros, con algo que es muy bueno, un problema”.

Enfatizó que de presentarse un incremento salarial éste no debe ser interpretado como un aumento de “emergencia” para que el mercado no comience a subir los precios antes de que entre en vigor por lo que analizarán que formula se utiliza a fin de que el incremento beneficie a los trabajadores de menos ingresos y no se contaminen las negociaciones contractuales.

“No está viviendo el país esas situaciones de emergencia de los años 70, de principios de los 80, donde se daban aumentos de emergencia porque, efectivamente, había una inflación que no estaba controlada. Esa palabra en el mundo laboral tiene una connotación y un peso específico y por eso lo repito: no estamos ante un aumento de emergencia, porque no está viviendo el país una situación de emergencia”, destacó.

Navarrete Prida subrayó que está a la espera de los análisis realizados tanto por las centrales obreras, el Consejo Coordinador Empresarial (CCE) y la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) para poder discutir la posibilidad de incrementar el salario mínimo; aseguró que hay muy buena disposición de todos los sectores para esta discusión.

Demanda poner candados al outsourcing, la CROM

>Es necesario establecer “candados grandes” al outsourcing puesto que no sólo ponen en riesgo las prestaciones de los trabajadores sino también a las Instituciones de Seguridad Social al no realizar las aportaciones necesarias, advirtió Rodolfo González Guzmán, secretario general de la Confederación Regional Obrera Mexicana (CROM).

>Al participar en la LXV Convención Nacional Ordinaria de la CROM, González Guzmán pidió a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) regular esta figura, la cual calificó de “negativa” dado que con frecuencia no le ofrece ningún tipo de seguridad social a los trabajadores ni realiza las aportaciones al Infonavit.

>“Aunque exista la figura del outsourcing es necesario ponerle candados al outsourcing que no quiere pagar seguridad social, que no quiere dar vivienda para los trabajadores o al que no quiere dar el pago de utilidades de las empresas. Este outsourcing va a afectar inclusive a las instituciones de seguridad social al no hacer las aportaciones para que esos trabajadores en un futuro puedan tener una vivienda y una seguridad social”, enfatizó.