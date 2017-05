No, pero si… Dan a conocer reservas y aclaraciones

McAllen, Tx.- Con las debidas reservas, y aclaraciones pertinentes, varias agencias de la ley del sur de Texas y en particular del condado Hidalgo, firmaron una carta en apoyo a la ley contra las ciudades santuario, haciendo énfasis en que lo que se busca es mantener a los criminales peligrosos fuera de las calles y no perseguir inmigrantes o discriminar.

El Sheriff del condado Hidalgo, Eddie Guerra y el Jefe de la Policía de McAllen, Víctor Rodríguez, enfatizan ante el gobernador de Texas, Greg Abbott, la necesidad de “disminuir el temor y la incertidumbre sobre lo que realmente hace la ley”, y aclaran la información errónea que es difundida por los críticos de la disposición.

“AQUÍ ESTÁ LA VERDAD”

Guerra y Rodríguez destacan que la ley garantiza que independientemente de su estado de inmigración, si usted no ha cometido un crimen y no está sujeto a una investigación de Inmigración y Aduanas, no tiene nada que temer sobre el cambio en la ley de Texas.

Antes de la SB 4, los agentes de la ley en Texas ya tenían permiso para preguntar sobre el estatus migratorio de un individuo legalmente detenido.

La SB 4 no requiere que la policía pida; Lo permite, y este criterio ha sido resuelto y confirmado por el Tribunal Supremo de los Estados Unidos.

Prohíbe específicamente el perfil racial y la discriminación. No se le preguntará sobre su estado migratorio mientras camina por la calle.

Los oficiales de policía que perfilan o discriminan estarán sujetos a serias consecuencias.

El objetivo del SB 4 es identificar criminales peligrosos, no detener a familias trabajadoras o niños inocentes.

El verdadero objetivo es evitar la liberación de personas bajo custodia que han sido acusadas de delitos como agresión sexual contra menores, violencia doméstica y robo. Los delincuentes peligrosos no deben ser devueltos a las calles para poder cometer más crímenes.

La ley proporciona nuevas protecciones a las víctimas y testigos del crimen. Por primera vez, la SB 4 otorga a las víctimas del crimen y testigos una mayor seguridad cuando denuncian un crimen.

Finalmente Guerra y Rodríguez destacan que como agencias de seguridad continuarán haciendo cumplir la ley porque hace que todo Texas sea más seguro y es necesario que tanto autoridades como la población en general tenga conciencia real de los alcances de las leyes.

Es bueno saber que…

Greg Abbott, gobernador de Texas.

Víctor Rodríguez, Jefe de la Policía de McAllen.

Eddie Guerra, sheriff del condado Hidalgo.