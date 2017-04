No hay recursos para repatriación: SNE

Desde la mitad del año pasado que el Servicio Nacional del Empleo en Reynosa , no cuenta con recursos para pagar el boleto de autobuses a los deportados de diferentes Estados del país.

Antes de que concluyera la administración estatal anterior se suspendieron dichos apoyos a los migrantes repatriados y así se ha mantenido en lo que va del año.

La dependencia otorgaba un boleto de autobús con destino originario del deportado, a fin de que pudiera regresar a su comunidad.

El año pasado, de acuerdo a datos del SNE , se apoyó a 400 migrantes deportados y así fue como pudieron llegar a sus ciudades de origen.

Desde principios del año se está esperando la primera remesa de recursos, pero es fecha que no han llegado a la frontera, por lo que no no hay dinero para este rubro de ninguna dependencia, ni estatal o municipal.

El problema que se genera al no haber recursos para apoyar a los deportados, es que los migrantes se quedan en la ciudad, provocando inseguridad y demanda de servicios en las casas del migrante.