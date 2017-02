No hay presupuesto; niegan servicio en HI

Miguel Alemán , Tam.- La dirección del Hospital IntegralMiguel Alemán colocó un aviso en sus instalaciones para todos los derechohabientes del Seguro Popular que consultan en el Centro de Salud, a quienes se les notifica por escrito que se les estarán negando los servicios de exámenes de laboratorio hasta nueva orden; mientras tanto, los pacientes no están recibiendo dicha atención.

A principios de esta semana, se registró el primer caso de una madre de familia que solicitó dicho servicio en el Hospital Integral y a quien le fue negado por ser derechohabiente del Seguro Popular, por lo que asentó la queja correspondiente ante la Coordinadora Regional del Seguro Popular, Patricia Vela Barrera; quien argumentó desconocer la razón.

SUSPENDEN CONTRATO

“No debieron negarle el servicio en el Hospital, y es que nosotros teníamos un presupuesto que básicamente subrogaba a 2 laboratorios particulares de esta ciudad; sin embargo, a mediados de la semana pasada nos avisaron que ya no había contrato, desconocemos también cual sea la causa por lo que se suspendió el contrato con los laboratorios; el Hospital Integral nos hacía exámenes de laboratorios a un porcentaje menor de los pacientes que teníamos, no porque les tocara ir al Hospital, sino simplemente porque les quedaba más cerca o porque les era más cómodo ir a practicarse los exámenes allá, pero probablemente se corrió la voz de que era el único lugar donde se hacían y comenzó a ir la población total que tengo de pacientes, que es realmente muy alta para el presupuesto que nos dan, desconozco la manera en la que se actuó hace días con una paciente a la que se le negó el servicio e incluso el martes por la mañana recibí una llamada en la que avisan que no hay presupuesto tampoco para hacer laboratorios”, explicó la directora del Centro de Salud, Dra. Elba Nelly Morín Díaz.

“Estamos hablando a Cd. Victoria y con las autoridades locales correspondientes para a ver que se puede hacer, ya sea para bajar un subsidio o recurso para poder hacer laboratorios, por lo que estoy en espera de que me contesten y que me digan que va a pasar con los pacientes, pues por lo pronto, el presupuesto se va a abrir para ciertos exámenes hasta el mes de marzo.

Elba Nelly Morín Díaz, doctora.