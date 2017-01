No hay, no hay... Surten recetas a medias

Valle Hermoso, Tam.

Los módulos del Centro de Salud y el Hospital General Valle Hermoso “Dr. Rodolfo Torre Cantú’’, carecen de medicamentos al momento de surtir la receta a los pacientes que acuden a recibir consulta.

René González Cepeda, habitante de la colonia Unión y paciente regular del módulo del Centro de Salud Valle Hermoso, dijo que cada que acude a una consulta básica, es lo mismo, la receta no se surte por completo.

“Una receta donde el médico señala de tres a cuatro medicamentos , sólo se surte a medias, es decir, nos dan uno o dos medicamentos porque los demás no los tienen a la mano”, dijo el entrevistado, quien confesó que tienen que comprar las medicinas a costos altos.

El problema no es sólo en los módulos del Centro de Salud, en el Hospital General de la ciudad, existe la misma situación, pues las personas que acuden a consultar, salen sólo con un medicamento de tres o cuatro que se les recetó.

“Contamos sólo con lo básico, no tenemos medicamento controlado, ni medicinas de alto costo, no nos llegan, sólo llega medicinas para enfermedades comunes”, dijo el empleado de una farmacia en un módulo del Centro de Salud, el cual pidió que su nombre no se publicara para evitar problemas con sus superiores.