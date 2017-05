‘No hay nada que celebrar’. Si no trabaja, no come

Además de que no hay nada que celebrar con motivo del Día del Trabajo , hay personas que en lugar de descansar continúan trabajando en forma normal como es el caso de José Ángel Jiménez Cruz, de oficio carretonero.

“Aquí nosotros, si no trabajamos no comemos, y bueno eso del primero de mayo no nos llama la atención porque no somos trabajadores sindicalizados. Ellos sí descansan y perciben un sueldo a pesar de no ser día laborable”, agregó quien fue entrevistado en el fraccionamiento San José cuando ofrecía sus servicios de recolector de basura.

Residente de la colonia El Ranchito, dijo que trabaja desde que era niño y al morir su papá se dedicó de lleno al carretón, que es ahora el que le da para comprar lo que se puede de comida para bien de su familia.

Con 20 años de edad, José Angel afirma que, “si no trabajo no comemos y bueno en promedio al día podemos ganar hasta 400 ó 500 pesos dedicándole al trabajo unas siete u ocho horas al día”.

Insistió en que para él en lo particular, los obreros no tienen nada que festejar el primero de mayo, “porque nos damos cuenta de que sus conquistas laborales se han ido perdiendo a medida que pasa el tiempo para desfortuna de ellos y de sus familias”.