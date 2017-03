No hay mal que dure cien años. Los desafíos de la alternancia

–Segunda y última parte–



Asegura un viejo y conocido refrán que no hay mal que dure cien años ni pueblo que lo aguante. Tal vez los cien años de soledad han sido suficientes y, bajo la administración de Maki Ortiz Domínguez , están por retornar los momentos venturosos, cuando todo el día era de fiesta y alegría.



La primera mujer en ocupar la presidencia municipal de esta frontera está consciente de que los rezagos ancestrales no pueden ser solucionados de la noche a la mañana o que una persona o una administración, por más empeño e interés que tenga, puede remediar el abandono luego de más de ocho décadas de gobiernos priístas.

“Queremos que toda la ciudadanía, desde cada trinchera, le aporte a Reynosa para que juntos podamos hacer de esta ciudad lo que merecen nuestros hijos”, afirma la alcaldesa en entrevista.

Desde el primero de octubre del 2016 inició la recuperación de Reynosa con mucha voluntad y mayor entusiasmo: “Vamos a obtener recursos de diferentes fondos, tanto estatales como federales; pero también, vamos a ser muy responsables con el gasto municipal y con la recaudación que tenemos por nuestra cuenta, hacerla de una manera eficiente”.

Siempre, lo más difícil es empezar y la alcaldesa ya inició su tarea. Y la inició por la parte más difícil, “adelgazando” la nómina municipal con el recorte de mil “aviadores”, herencia de pasadas administraciones, lo cual generó de inmediato un ahorro de 200 millones de pesos, mismos que ahora pueden ser destinados a la obra pública.

Además, se canalizaron otros recursos: 200 millones de pesos para la rehabilitación del sistema de drenaje que en muchas partes está colapsado y en otras taponeado, porque viene de mediados del siglo pasado y ya evidencia el paso de los años y la falta de mantenimiento.

El problema del drenaje no es muy socorrido por las administraciones públicas porque son acciones que no se ven, no es una obra que permita presumir y lucir, como las de ornato, las que están en la superficie.

Igualmente, ya se está atacando el problema de la recolección de basura y el confinamiento de los desechos sólidos. La basura era un tema estancado al que nadie quería afrontar; fue necesario un cambio de administración para destrabar el nudo de intereses que se juegan en este renglón, para que se canalizaran recursos: cien millones de pesos.

LA HORA DE LA ALTERNANCIA



Debieron pasar muchas décadas antes de que el municipio de Reynosa tuviera un plan de desarrollo municipal factible, lógico y consensuado. La hora de la alternancia ha llegado cargada de esperanzas, porque quizá ya le tocaba a esta frontera.



“Son 100 años no solamente de soledad, sino son 100 años de deficiencias en los servicios que la autoridad municipal tiene que brindar por obligación; de falta de infraestructura que le permita a Reynosa dar un paso adelante en la modernidad”, dice Ortiz Domínguez.

Y aunque es una tarea sumamente difícil, se muestra firme en señalar que la actual administración municipal está haciendo lo que le corresponde desde el primer día para, con un presupuesto insuficiente y limitado sacar adelante de este enorme atraso en el que se encuentra, a la ciudad más importante del norte de Tamaulipas.

“Tenemos un presupuesto insuficiente por varios factores, como lo es un censo erróneo o desactualizado en cuanto al número de población que tenemos, y siendo esta una administración muy corta de tiempo (hay que recordar que será un año y 8 meses nada más), se está trabajando de la mano con los ciudadanos buscando eficientar al máximo los pocos recursos, en las prioridades que los mismos ciudadanos han manifestado en el Plan Municipal de Desarrollo”.

Por ejemplo, se han ofrecido al momento 26 mil consultas médicas a ciudadanos que lo han requerido, y en las Audiencias Públicas se entregan apoyos a los más necesitados, ya que es una obligación de esta administración ver por los sectores más desprotegidos.

PLAN DE DESARROLLO



En la presentación del Plan Municipal de Desarrollo 2016-2018, Ortiz Domínguez expresó: “Estamos trabajando para tener una ciudad segura, armónica y con oportunidades para todos; por ello, el Gobierno Municipal impulsa un nuevo modelo de ciudad sustentado en la convivencia social y en la prevención, en el desarrollo urbano responsable, en el desarrollo económico creativo e innovador y en el empoderamiento de nuestros jóvenes, nuestras jefas de familia, nuestros niños y niñas”.



En este contexto, agregó que la principal intención de la autoridad municipal es trabajar en los temas que anteriormente, por razones políticas, no se ha puesto atención, como lo es la vida útil de la red de drenaje, y por ende, la aparición de caídos en varias partes de la ciudad, la necesidad de contar con más cárcamos, etc., que son cosas que no se ven. Es así que recientemente la alcaldesa anunció la inversión de 200 millones de pesos con los que se pretende dar solución gradual a los problemas en la red de drenaje, construcción y reconstrucción de cárcamos.

La totalidad de dichos recursos serán destinados a solventar este problema que desde hace muchos años afecta a la población en general.

“Con los 200 millones de pesos que se asignaron se dará mantenimiento a las tuberías, las cuales han colapsado porque por años no han sido rehabilitadas o cambiadas”, manifestó.

Asimismo, destacó que los recursos económicos serán destinados a mejorar el servicio de la red de drenaje sanitario, que desde hace muchos años afecta a la población, y con ello se evitará que las calles se vean anegadas por aguas negras, al presentarse fugas en la red del sistema de drenaje y en consecuencia se solucionará también el problema de sanidad.

Al abundar en el tema, indicó que tan sólo 90 millones de pesos serán destinados para la rehabilitación del Cárcamo número 1, estación de bombeo de aguas residuales que se encuentra ubicado en la colonia Manuel Tárrega, mismo que dará solución a los problemas de estancamiento y conducción.

Otro punto vital es la construcción del cárcamo 10, que tendrá una inversión de 51 millones de pesos, con lo cual se dará mantenimiento a las bombas y tuberías, a las cuales les urge reciban rehabilitación, porque cuando llueve de las coladeras brotan las aguas residuales en las colonias.

“La obra fue aprobada por el Cabildo buscando beneficiar a más de 250 mil habitantes; el Cárcamo está ubicado en la colonia Nuevo Amanecer y con esto los vecinos de las colonias Unidad Obrera, Almaguer, Voluntad y Trabajo, entre otros sectores de la ciudad, ya no tendrán que padecer por la presencia de aguas negras y se mejorará el tema de la sanidad”, señaló.

Otros 50 millones de pesos se destinarán para la construcción de la estación de bombeo de aguas residuales número 278, planta que sustituirá a las 2, 7 y 8, las cuales se encuentran en la zona Centro, obra conjunta con el Cárcamo 1 que beneficiarán a más de 600 mil habitantes.

INVERSIÓN AL TEMA DE LA BASURA



En cuanto al tema de la basura, Ortiz Domínguez está consciente de que es un problema que requiere de acciones contundentes por todo lo que representa a la salud de la población.



“Van a ser más de 100 millones de pesos para el tema de los camiones de basura y también de la disposición final, queremos que se mejoren los servicios”, declaró.

En las acciones próximas a emprender para acabar con el problema, ha dicho que mediante la adquisición de camiones nuevos y un relleno sanitario se pretende mejorar el servicio de recolección y depósito final de la basura.

Precisó que los desechos generados en viviendas y comercios serán retirados con mayor prontitud, para evitar aglomeraciones.

“Van a ser más de 100 millones de pesos para el tema de los camiones de basura y también de la disposición final, queremos que se mejoren los servicios”, dijo.

Y agregó:

“La ciudad está en malas condiciones pero estamos trabajando muy fuerte y escuchando a los ciudadanos, cuáles son sus prioridades”.

Manifestó que en este año se dará prioridad al servicio de limpieza y recolección, y trabajando coordinadamente con los gobiernos federal y estatal, en los temas de salud y seguridad, se cambiará los 100 años de soledad por 100 años de esperanza por el futuro de Reynosa.





PRIORIDAD. Se adquirirán camiones nuevos para mejorar el servicio de recolección de la basura. EL MAÑANA / Juan Carlos Flores

BIENESTAR. Desde el primero de octubre del 2016 inició la recuperación de Reynosa. EL MAÑANA / Juan Carlos Flores





PREOCUPACIÓN. El tema de salud ciudadana es importante para la administración municipal. EL MAÑANA / Juan Carlos Flores





COMPROMISO. En las Audiencias Públicas se entregan apoyos a los más necesitados. EL MAÑANA / Juan Carlos Flores