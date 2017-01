No frenará Honda producción en México

Honda Motor Co no tiene planes inmediatos para frenar su producción en México, según el CEO de la compañía, Takahiro Hachigo. “Producimos automóviles en México para los mercados de América del Norte y Europa, y no tenemos ningún plan inmediato para cambiar esto”, comentó Hachigo este jueves en Tokio, en una reunión de la empresa con motivo del Año Nuevo. Esta declaración se da a conocer en un momento donde las industrias automotrices enfrentan la presión del Presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, para construir más vehículos y evitar la fuga de empleos en su país.

Tokio, Japón