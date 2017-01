No firman, carece acuerdo de propuestas reales: Coparmex

Cd. Victoria, Tam./VMC

La Confederación Patronal Mexicana Victoria, señala que México necesita un acuerdo para enfrentar los retos que se avizoran para el 2017, aclarando que no están en contra del gobierno federal, pero sí de que se sigan las vías de la legalidad.

Así lo señaló el presidente de Coparmex Estatal, Fidel Gallardo Aguilar, al referir que no firmaron el Acuerdo para el Fortalecimiento Económico y la Protección de la Economía Familia, porque carece de propuesta reales de los diferentes sectores de la población mexicana.

Indicó que lejos de pretender establecer una “agenda única de temas”, Coparmex propone tres líneas de acción para tomar un Acuerdo Nacional; Impulsar la economía familiar y la creación de empleo digno,

Mejorar las finanzas públicas y promover estabilidad macroeconómica, y Promover el Estado de Derecho y el combate real a la corrupción.

Dijo que para impulsar la economía familiar, se deben de eliminar por lo menos la mitad los 37 programas sociales duplicados que ha identificado CONEVAL, donde se estima que en 2017 se gastarán más de 200 mil millones de pesos en estos programas, incluyendo algunos que tienen un alto riesgo de ser clientelares como los comedores comunitarios y los llamados “servicios a grupos con necesidades especiales”.

Así como establecer un padrón único de beneficiarios de programas sociales a nivel federal y estatal en 2018, el cual debe incluir todos los programas sociales para evitar que el clientelismo electoral duplique el número de beneficiarios, aprobar de inmediato la deducibilidad al 100% de las prestaciones laborales a fin de crear empleos más dignos, entre otras.

Mientras que para mejorar las finanzas públicas y promover estabilidad macroeconómica, el establecimiento de un Consejo Fiscal Independiente en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, como lo ha propuesto el Fondo Monetario Internacional, a fin de evitar que la deuda continúe aumentado a tasas de 14% anual, implementar verdaderos recortes de presupuesto público.

“El gasto del gobierno federal creció 5.9% en términos reales de enero a noviembre del año pasado, lo que muestra que los supuestos recortes al gasto que se hicieron en 2016 simplemente no fueron implementados”, comentó.

Dijo que es necesario evitar más aumentos de precio en la gasolina en meses subsecuentes, dado que existen recursos excedentes de IEPS y de la venta de petróleo.

“En 2016, el IEPS por gasolinas recaudó 29.3% más de lo esperado, esto es 67 mil millones adicionales a lo presupuestado, que pudieran ser utilizados en reducir los precios de la gasolina”, indicó.

Refirió que México requiere de promover el Estado de Derecho y el combate real a la corrupción, reduciendo tasa de incremento de homicidios dolosos, “Los homicidios se incrementaron en 21.5% el año pasado, se deben fijar metas concretas de reducción de este delito”, comentó.

Así como establecer metas para reducir anualmente el robo de las gasolinas que, según algunas fuentes, se ha quintuplicado en años recientes, establecer sanciones fiscales para los estados que no cumplan con la implementación de sus sistemas locales anti-corrupción, y para aquellos que no homologuen su ley de la cuenta pública o que no mejoren en el índice de transparencia presupuestal.

Comentó que estas las anteriores son algunas de las propuestas concretas que son debatibles, mejorables, que pueden ser complementadas, “Pero sí establecen ideas específicas con impacto real en la economía, particularmente la economía familiar”, mencionó.

Añadió que más allá de que sean estas u otras las ideas que prevalezcan, lo cierto es que México está urgido de contar con una Agenda social, de temas, que coloque la ruta en la dirección correcta frente a los importantes retos que tiene el país y de competitividad internacional.