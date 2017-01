No es negociable pagar muro: SRE. Inician conversaciones bilaterales

México, D.F.





México pidió ayer respeto y ofreció respeto en su relación con Estados Unidos y espera que las diferencias “profundas” con el gobierno del presidente Donald Trump puedan ser superadas dado el potencial para fortalecerla, aseguró ayer en Washington el canciller mexicano Luis Videgaray.

El funcionario indicó que aunque su gobierno está abierto a la renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), dejó claro que no aceptará condiciones como pagar por un muro en la frontera con Estados Unidos.

“Hay cosas que no son negociables. El hecho de que México pague por un muro no es negociable.Las familias en sus viviendas tienen muro s que dividen las casas de uno y del otro, pero los ciudadanos no le exigen a vecinos que paguen el muro de su casa”, precisó el canciller en conferencia de prensa en la embajada mexicana en Washington.

Acompañado por el secretario de Economía, Idelfonso Guajardo, y por el subsecretario de Relaciones Exteriores para América del Norte, Carlos Sada, Videgaray insistió que su presencia en Washington fue para poner en marcha un diálogo constructivo, respetuoso y basado en principios claros.

“Estas reuniones tuvieron como propósito iniciar una conversación; definir mecánicas, tiempo; empezar a delinear cual será la forma de trabajo; fueron conversaciones de carácter preliminar, no son todavía negociaciones”, precisó.

Dijo que en su reunión con el asesor de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, Michael Flynt, quedó de manifiesto la voluntad recíproca de seguir trabajando “y de revisar cómo estamos trabajando para imprimirle mayor eficacia el trabajo conjunto en contra de las amenazas que compartimos”.

“Vemos que hay un gran interés de establecer contactos muy pronto con las agencias relevantes del gobierno mexicano y nuestra labor como cancillería es precisamente establecer los primeros contactos y asegurar que haya un diálogo fluido”, destacó.

El funcionario reiteró la valoración de su gobierno en el sentido de que, pese a todo, existe una oportunidad “muy importante” de profundizar la colaboración en materia de crimen organizado y prevención del terrorismo.

“Yo lo que percibo es que hay un ánimo alentador para llegar a buenos acuerdos, acuerdos que por supuesto sean buenos para las dos partes. Como dijo el presidente Enrique Peña Nieto, de lo que se trata es de llegar a acuerdos que sean ganar-ganar. De crear valor para la relación”, enfatizó.

El titular de la SRE reveló que esta mañana, la delegación mexicana que lo acompaña afinaba detalles de la visita de Peña -originalmente programada para el martes 31 de fenero- cuando los sorprendió que Trump condicionara la misma a que México aceptara pagar por el muro .

Ante esta postura, dijo, se le comunicó a la Casa Blanca que el Presidente Peña consideró que era inviable el encuentro.

“Conocimos todos esta mañana y así lo expresamos a la Casa Blanca. Lo expresamos con mucho respeto, pero con toda claridad. Lo expresamos, insisto, esta no es una estrategia de negociación, éste es un límite que no vamos a cruzar porque se trata, insisto, de la dignidad del pueblo de México”, detalló.

Sobre el tema del arancel a empresas que importen productos mexicanos a EU, Videgaray señaló que esto se planteó a nivel de propuesta y que por lo mismo sería especulativo fijar una posición sobre el tema.

“Un impuesto a las importaciones que hace EU de productos mexicanos no es una manera de hacer que México pagara por un muro , sería el consumidor norteamericano quien estaría pagando, porque aquí en EU serían más caro los aguacates, las lavadoras, las televisiones, muchas cosas que compran las familias norteamericanas, afectado la economía de las familias”, detalló.