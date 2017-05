No es bueno condicionar a las izquierdas: Mancera

Ciudad de México





Para el Jefe de Gobierno, Miguel Ángel Mancera, el “ultimátum” de Andrés Manuel López Obrador no es la manera adecuada de unir a las izquierdas.

Entrevistado en la inauguración de la feria “México en el Corazón de México”, Mancera rechazó que haya recibido alguna invitación del tabasqueño para participar en un frente común de las izquierdas.

“Generalmente, cuando hay condicionamientos, el resultado no es bueno. Entonces, pues yo creo que cada quien tiene su estilo, cada quien tiene su forma de plantear y de convocar; y que tenga suerte todo mundo, que le vaya bien a todos”, dijo el Mandatario capitalino.

El líder nacional de Morena aseguró ayer que, de no haber unidad en las candidaturas de estados como Coahuila, Nayarit y el Estado de México, su partido iría solo en la candidatura por la Presidencia de la República en 2018.

“Desde mi punto de vista, a mí me parece que se tienen que ir a un proyecto sin condiciones, se tiene que ir a un proyecto de amplia convocatoria y eso es lo único que yo he venido insistiendo.

“La verdad yo no he tenido ninguna convocatoria, yo he estado dando seguimiento a esta evolución; y la evolución en la que nosotros estamos trabajando es en la construcción de un proyecto”, aseguró Mancera.

El funcionario dijo que mantiene comunicación con líderes y dirigentes de la izquierda en la Ciudad de México, como el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas, aunque no mencionó a alguna otra figura política.