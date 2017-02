‘No es broma’; copiará Trump el muro israelí

Washington, D.C.

Los muro s funcionan e Israel es ejemplo de eso, aseguró ayer el Presidente de Estados Unidos, Donald Trump .



‘‘Sólo pregúntenle a Israel sobre muro s. Los muro s funcionan. Sólo pregúntenle a Israel, estos funcionan si se hacen correctamente’’, afirmó durante una conferencia con policías y alguaciles en Washington.

El muro , destacó Trump, no es ninguna broma e incluso está ya en fase de diseño.

‘‘El muro está siendo diseñado en este momento. Mucha gente decía: ‘‘¡Oh, oh, Trump sólo estaba bromeando sobre el muro !’’ ¡Yo no estaba bromeando! ¡Yo no bromeo! ¡Yo no bromeo!’’, dijo de forma improvisada el mandatario estadounidense en un discurso en una conferencia para policías y alguaciles en Washington.

CALCULAN INVERSIÓN

‘‘Yo estaba mirando y decían que yo estaba bromeando. No. Yo no bromeo sobre cosas como ésta. Les digo: vamos a tener un muro y será un gran muro . Y será una gran ayuda’’, añadió el Presidente.

Según el líder de la Cámara baja, Paul Ryan, el muro costaría entre 8 mil y 14 mil millones de dólares.

El mandatario estadounidense ha presumido haber conversado sobre la idea con el propio Primer Ministro israelí, Benjamin Netanyahu, y quien le ha dado su apoyo.

Dentro de la Administración Trump, sin embargo, han surgido diferencias respecto a cómo será la muralla con México.

El Presidente Donald Trump ha dicho que él lo quiere sólido; el Secretario de Seguridad Nacional, John Kelly, defiende uno con huecos.