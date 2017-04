No era el momento para el negocio digital de Chivas

CIUDAD DE MÉXICO.- Para Luis Ramón Carazo Preciado, experto en negocios deportivos, el hecho de que el Guadalajara vuelva a la televisión convencional, al anunciar un acuerdo con Televisa Deportes Network (TDN), no significa que la plataforma Chivas TV sea un fracaso. Lo que considera es que aún no es tiempo para el negocio digital.

"Trataban de ser totalmente innovadores, pero los innovadores tienen el riesgo de que no les dé el resultado esperado", sentencia Carazo, entrevistado vía telefónica. "Culminó la aventura. No lograron posicionarse, pero todavía no era tiempo para hacer lo que hicieron. Se acabaron las pruebas, regresan a donde estaban".

Eso sí, Carazo Preciado considera que el club tendrá más beneficios que problemas con esta decisión.