‘NO AL SILENCIO’. Prensa mexicana de luto tras el asesinato de Javier Valdez

Ciudad de México

Agencia AP

Indignación. Impotencia. La prensa mexicana quedó tocada. Fueron doce los balazos que mataron al periodista Javier Valdez el lunes en Culiacán, capital del estado norteño de Sinaloa, según detalla RíoDoce, el semanario del cual fue cofundador.

“Hoy nos pegaron en el corazón”, tituló este medio que el reconocido periodista contribuyó a fundar hace 14 años. “Es un golpe demoledor”, añadía su editorial.

Los reporteros de Sinaloa y del resto del país alistaban actos de protesta desde primera hora de la mañana. “En México nos están matando”, escribieron una decena de reporteros a los pies del Ángel de la Independencia, en Ciudad de México junto a la frase “No al silencio”, hecha con las fotos de periodistas asesinados en los últimos años. En otros lugares se repetía la exigencia de justicia.

Algunos medios, como el diario sinaloense Noroeste o el portal Animal Político, optaron por poner en negro su sitio de internet con las fotos de los seis periodistas asesinados en México desde marzo y exigían justicia.

Tanto el presidente mexicano Enrique Peña Nieto como autoridades locales condenaron el nuevo asesinato que tuvo mayor eco debido a que Valdez se había convertido en la puerta de entrada a Sinaloa de cualquiera que quisiera entender lo que estaba pasando en ese estado.

El sinaloense fue un reportero que ayudó a todos los periodistas locales, nacionales e internacionales que acudieron a buscarle y en 2011 obtuvo el premio María Moors Cabot, uno de los galardones más prestigiosos de la prensa en América Latina.

Junto a las condenas y a los compromisos oficiales para tratar de esclarecer el tema, las organizaciones de prensa, como el Comité para la Protección de Periodistas o Reporteros sin Fronteras entre otras, pedían medidas contundentes para que el crimen no quede impune como ha ocurrido con otros asesinatos a informadores.

“Las autoridades muchas veces atribuyen la responsabilidad de todos estos horrores simplemente al narco. Pero decir esto es una salida demasiado fácil”, escribió Jan Jarab en una columna del periódico La Jornada, del cual Valdez era corresponsal. Jarab es representante en México del Alto Comisionado de la ONU para los derechos humanos.

“El Estado es, sin ninguna duda, responsable por este círculo vicioso de impunidad. Si esto no cambia, todas las medidas de protección van a quedarse cortas y serán meros paliativos”, agregó Jarab en la publicación.

Valdez dedicó uno de sus últimos tuits al asesinato de Miroslava Breach, compañera suya de La Jornada en Chihuahua que murió en marzo. “A Miroslava la mataron por lengua larga. Que nos maten a todos, si esa es la condena de muerte por reportear este infierno. No al silencio”.

Las autoridades facilitaron pocos datos del crimen aunque el fiscal de Sinaloa, Juan José Ríos, en una entrevista a Radio Fórmula el lunes por la noche, dijo que “se ha pretendido inducir un supuesto robo” pero que la actividad periodística de Valdés era una de las líneas de investigación “más importantes”.

Por la mañana del martes, en el mismo medio, Ríos dijo que se analizan datos recabados por varias cámaras de las autoridades y de comercios que podrían dar pistas sobre el ataque.

Conforme avanzaba el día llegaron nuevos detalles del asesinato desde la redacción de RíoDoce, de donde salió por última vez con su computadora y su celular a mediodía del lunes.

“Lo mataron con saña”, escribe el semanario. “Los asesinos simularon el robo de su vehículo, pero le dispararon en 12 ocasiones con dos armas distintas. No tenemos ninguna duda: quien ordenó el crimen pidió a los sicarios que se aseguraran del objetivo”. El ordenador y el teléfono, añade este medio, no fueron encontrados en el interior del vehículo.

El fiscal Ríos dijo el martes no tener noticias de que hubiera sido amenazado. Sin embargo, el diario La Jornada asegura que sí las hubo. La violencia se había recrudecido en el estado tras la captura y extradición de Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán, del líder del Cártel de Sinaloa.

“En semanas recientes recibió amenazas de un calibre diferente al acostumbrado; él y su esposa Griselda realmente se preocuparon. Viajó a la Ciudad de México para consultar con los directivos de este periódico y con el Comité de Protección para Periodistas, con el que tenía lazos estrechos, sobre lo que procedía hacer”, indicó el periódico en un artículo el martes.

Le recomendaron salir del país. No lo hizo.

De 50 años, casado y con dos hijos, Valdez siempre fue consciente de los riesgos de su profesión. “Hacer periodismo es caminar por una invisible línea marcada por los malos que están en el narcotráfico y en el gobierno, uno debe cuidarse de todo y de todos”, había escrito. Pero consideraba su deber no callarse ante la violencia y los que le conocieron, como sus editores, recuerdan su sentido del humor, su compromiso y su humanidad.

El mundo periodístico, académico y literario se unió el martes en su dolor. El director editorial de Penguin Random House, Ricardo Cayuela, editor de sus libros, sentado junto al nuevo fiscal para delitos contra la libertad de expresión, Ricardo Sánchez, en CNN la noche del lunes fue contundente al exigir a la autoridad el esclarecimiento del crimen.

“Es la última oportunidad de este gobierno de dar un golpe sobre la mesa y aclarar al menos un crimen porque la sensación de impunidad que transmiten estos crímenes impunes, que no se resuelven, que no hay ningún culpable, es casi un aliciente para seguir matando”. Valdez “llenó de contenido las muertes” por lo que “no puede ser una simple estadística”, dijo Cayuela. “Está en juego la credibilidad internacional del país, están en juego nuestras libertades”.

Que nos maten a todos

Javier: tu pluma no te salvó de los 13 balazos. Pero con ella escribiste la historia desde el infierno. Eres el más grande

Por Alejandro Almazán

En vez de estar pisteando en el Guayabo, echando cura con el Zurdo, estamos en tu funeral. Los que te dispararon en la mañana son los mismos hijos de puta que llevan años asesinándonos como si fuéramos zancudos: policías, militares, funcionarios, narcos o políticos. Pura gente que a diario comete cobardías. Sabe qué número de homicidio es el tuyo, pero si ya antes había dolor, hoy duele más: es un pesar que se arrastra por el pecho como si fuera un gusano. Valiendo madre, carnal.

En vez de ir trepados en tu carro, serpenteando por las calles dementes y feroces de tu Culiacán; en vez estar comiendo tacos de asada en la Zapata y hablar del narcoestado que juega a la guerra y a las ejecuciones masivas; en vez de estar frente a estudiantes de comunicación y soñar junto con ellos que el periodismo nos salvará del horror; en vez de que tus ocurrencias nos hagan reír hasta orinarnos; en vez de visitar al Élmer Mendoza, ir por un menudo al mercado Juárez o aparecernos por la redacción de Ríodoce y hacer un recuento de nuestros miedos con el Ismael Bojórquez y el Ricardo Bobadilla; en vez de todo eso, carnal, estamos llorándote en la San Martín para que te lleves algo de nosotros. Yo apenas regrese a casa voy a releerte. Seguirás doliendo, lo sé, pero qué le hago: los recuerdos y tus textos son lo que me queda de ti.

Javier: tu manada defeña está herida. La Daniela Rea te manda a decir que tu asesinato nos ha quebrado tanto a tantos, pero aun con el mundo en pedazos seguiremos reporteando a la bestia porque eso nos enseñaste. El Wilbert Torre dice que tú, el mejor cronista in situ del narco, te has evaporado; qué jodido que los grandes se vayan de una manera tan espantosa. La Marcela Turati dice que fuiste, eres y serás el periodista más valiente; generalmente habla mucho de ti, pero hoy está despalabrada.

El Raúl Linares dice que tu partida se lleva una parte de nuestros alientos. El Alonso Torres te agradece por espabilarnos con tus textos, sensibilizarnos e indignarnos ante esa barbarie de la que ya olvidamos cuál fue su principio, y no le vemos el final. El Ernesto Núñez recuerda que siempre nos advertiste que el narco y el gobierno vienen del mismo vientre. El Diego Osorno está furioso y propone un día sin periodistas. La Neldi San creía que eras inmortal. El Jon Gibler dice que no al silencio de tu muerte (y yo agregaría que para honrarte el gremio tan mezquino y desarticulado debería unirse por una vez en su vida). Y el Álex Sánchez evoca lo que advertías siempre: si la condena por reportear el crimen era la muerte, entonces no te ibas a callar. Qué güevos, carnal. Tuviste ese valor del que tanto hablaba Bolaño. Los perros románticos están de luto.

Javier: tu pluma, blindaje 15, no te salvó de los 13 balazos. Pero con ella escribiste la historia desde el infierno. Gracias, carnal. Eres el más grande: el Mohammed Alí del periodismo en tiempos del narco. Por eso sé que Griselda, Tania, Frank, tu nieto y tu manada saldremos adelante: porque te llevamos dentro y nuestra lucha eres tú.

"Y que nos maten a todos".

‘Es un mensaje muy cabrón, de miedo’

Compañeros de Javier Valdez recuerdan lo duro que es trabajar en Sinaloa bajo la mira del gobierno legítimo y el ‘gobierno’ del narco

Por Pablo Ferri

Culiacán / El País

Pasadas las 9:30 de la mañana, los peldaños de la entrada a la catedral presentaban un mural de gritos, lamentos y quejidos. Se juntaron alrededor de 200 periodistas. Uno de los más veteranos, Jorge Guillermo Cano, responsable de la revista Vértice, tomó la palabra: "Esta es una profesión que debería ser digna y respetada, pero no lo es por los que gobiernan". Era difícil saber si se refería al Gobierno legítimo, el que dirige el Estado de Sinaloa en México, o al de las sombras y los cuernos de chivo, el Gobierno del narco. En Culiacán, la capital, la lluvia cae desde la madrugada. Son gotas muy finas, extrañas en esta época del año. Se siente el calor de la costa, alejada apenas unos kilómetros de la ciudad. Humedad por todos lados.

La marcha acaba de concluir y es casi mediodía. Los 200 reporteros han alcanzado el Palacio de Gobierno hace un rato, han subido las escaleras, como en la catedral, y han accedido al patio. Muchos llevaban carteles, algunos con la efigie de Javier Valdez, el último periodista asesinado en México. Otros pedían justicia, otros culpaban al gobernador legítimo, Quirino Ordaz, del PRI. Había uno que cargaba incluso un libro del compañero asesinado.

"Tengo que escribir lo que veo y lo que escucho. Tengo que alzar la voz para que sepan que el narco es una plaga", escribió Valdez. Uno de sus compañeros ha recordado esas palabras durante el recorrido al Palacio de Gobierno. Las ha leído en el mismo punto donde ayer lo mataron, junto a un taller de carros y una escuela infantil; a la vuelta de Río Doce, el semanario que fundó, en medio de la calle, junto a un ramo de flores. El mismo lugar en el que ayer le dispararon, al menos, 12 veces.

"Es un mensaje muy cabrón", decía este lunes un reconocido periodista de Culiacán. ¿Un mensaje de qué? "De miedo", aclaraba. Colegas de Javier Valdez se preguntan desde ayer el motivo de su asesinato. ¿Fue algo que escribió? ¿Algo que no le gustó a alguien? En Narcoperiodismo, el autor recuerda los ataques con granadas de fragmentación a su propio semanario, Rio Doce, y al diario El Debate en 2008. Tiempos de la primera ruptura. En 2010, unos pistoleros rafaguearon la sede del diario Noroeste en Mazatlán, al sur del estado. 57 balazos.

En el caso de Noroeste, quizá el diario más importante de la entidad, fue una represalia por publicar una nota que no gustó a uno de los grupos en pugna. Adrián López, su director, cuenta que el diario informó de una balacera en una taquería, dos muertos y un herido. El herido, decían, era un cliente normal, inocente. A los atacantes no les gustó aquello de inocente. Llamaron al diario y dijeron que se trataba de uno de los jefes del bando contrario: de inocente nada. Que tenían tres horas para rectificar. Los reporteros del periódico trataron de confirmar el dato con la policía. Si era uno de los malos, que la policía lo dijera. Pero no lo dijo. Y a medianoche les cayeron a plomo, con cuerno de chivo. "Las balas agujerearon hasta el acero de las vigas", dice Adrián.

YA BASTA. “En México nos están matando”, escribieron reporteros a los pies del Ángel de la Independencia, en Ciudad de México junto a la frase “No al silencio”, hecha con las fotos de periodistas asesinados en los últimos años.