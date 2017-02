Ni un ‘gasolinazo’ más en este mes

El luchador social que encabezó la primera manifestación antigasolinazo en Tamaulipas, el pasado 1 de enero a las 16:00 horas, confirmó que la petición que hiciera al diputado federal Edgar Melhem Salinas en el sentido de reunirse el legislador con los ciudadanos inconformes con la reforma energética, fue atendida y ya hay fecha.

Edmundo Escobedo Moreno, quien el primer día de 2017 convocó a protesta en la ex hacienda La Sauteña, precisó que sostuvo conversación telefónica con el diputado por el III Distrito, quien le informó que lo recibirá por la mañana del 13 de febrero en las oficinas de gestoría de congresista federal.

“Estuve platicando con el diputado Edgar, me dijo que está luchando por los riobravenses, que me va a recibir y me dijo que no se va a dar el ‘gasolinazo’ de febrero, yo le dije que eso tiene que parar, ni un ‘gasolinazo’ más”, indicó Escobedo Moreno.

El también artemarcialista, precisó que no descarta más manifestaciones, luego de que con 80 ciudadanos más, el pasado 1 de enero, encabezara la primera protesta en la entidad, pero ahora por el desabasto que se dio durante todo el miércoles y que se podría dar nuevamente en caso de más cierres.

Confío en que tras la reunión que sostenga con Melhem Salinas , este de buenas noticias sobre lo gestionado en el Congreso de la Unión.

Homologación, la única salida

Comerciantes dejan en claro su postura.

Por José Medina

En rueda de prensa que tuvo lugar la mañana del miércoles en la Cámara Nacional de Comercio de Río Bravo, empresarios gasolineros, explicaron la razón de su cierre, el cual se prolongó por 12 horas, desde las 10:00 hasta las 22:00 horas y que afectó por lo menos a 19 de los 20 establecimientos que hay en Río Bravo.

Fueron los empresarios Idolina Garza de Pérez; Carlos Cornejo Garza y Zacarías Melhem Salinas , quienes acompañados por el presidente de la Cámara, Carlos Ulivarri López, explicaron su postura y dejaron en claro que la única forma de revertir esa situación y evitar futuras afectaciones a consumidores y empresarios, es el retorno de la homologación.

Explicaron que el esquema que pretende Hacienda, les causa pérdidas a ellos, pues tienen que pagar de forma anticipada el subsidio para poder vender a 12.89 pesos el litro, lo que les representa una pérdida de 2.91 pesos por litro. El precio al que Pemex vende a los gasolineros, es de 14.80 pesos por litro, indicaron.

Los gasolineros indicaron que en ese supuesto, a los 13 días hábiles deberían recibir la pérdida más la utilidad, pero no tienen confianza en que el Gobierno Federal, cumpla con ese esquema, pues en cada pipa pierden entre 40 y 60 mil pesos, si ellos cubren el subsidio.

Sobre las afectaciones, indicaron que a las unidades de los servicios de emergencia como Cruz Roja, Protección Civil, Policía entre otras, se les suministró normalmente, pero no precisaron y harán un nuevo paro de actividades.

Al ser cuestionados sobre el “gasolinazo” del 3 de febrero, revelaron que el Gobierno Federal, aún no les confirma nada, por lo que remarcaron que la única salida es volver a igualar en la frontera, los precios con la Unión Americana.

EXPONEN. Sus razones para cerrar gasolineras y sobre los entretelones del subsidio a los carburantes en la frontera, fueron temas expuestos por gasolineros.