Niño que se suicidó sufría acoso escolar

CINCINNATI, Ohio, EE.UU. (AP) — Un niño de ocho años que aparece en un video de una cámara de vigilancia siendo derribado al piso inconsciente en la escuela dos días antes de suicidarse, había indicado al personal de la institución que se había desmayado y nunca reveló que era víctima de acoso ni de agresiones, afirmó una vocera de la escuela el viernes. La madre de Gabriel Taye no se enteró del acoso que sufría su hijo hasta que sus abogados vieron una copia de un mensaje de correo electrónico redactado por un detective de homicidios de la policía de Cincinnati en un expediente de investigación que describe la escena afuera del baño para niños, de acuerdo con abogados de la mujer. Los abogados han cuestionado por qué a la madre se le dijo que el menor se había desmayado el 24 de enero, siendo que el video muestra que fue agredido por otro niño en la escuela primaria Carson. La portavoz de la escuela explicó que la dirección no supo sobre la grabación hasta días después, cuando el detective que investiga el suicidio de Gabriel solicitó los videos de vigilancia de los agentes de seguridad. Mientras tanto, la forense del condado Hamilton anunció que reabriría la investigación sobre el suicidio de Gabriel. El niño se colgó con una corbata en su habitación, en un apartamento de Cincinnati el 26 de enero. El viernes, un pequeño grupo de manifestantes se reunió en la acera afuera de la primaria Carson, y algunos de los padres de familia denunciaron el acoso que sufrían sus hijos. Carolyn Emery tiene dos hijos en la escuela, uno de ellos es una niña compañera de Gabriel en primer año. Ella dijo que el menor era un “pequeño niño adorable que siempre mostraba una sonrisa”. Su hija de nueve años, Jericka, aseguró que ella ha sido víctima de acoso, la última vez esta semana, cuando otra niña la golpeó. Emery agregó que su hija afirma que ve mucho acoso en la escuela y no cree que las cosas vayan a mejorar. “No harán nada al respecto”, lamentó Jericka Emery. El distrito escolar publicó copias de un video entrecortado de 24 minutos de duración que nuestra que un niño intimida a otro alumno y luego, de acuerdo con los abogados de la madre, empuja a Gabriel contra un muro cuando trata de estrecharle la mano a su agresor, y queda inconsciente. La vocera dijo que no se logra ver en el video lo que sucedió a Gabriel en ese momento.