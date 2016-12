Niña murió por asfixia en guardería

Cd. de México.- La muerte de una niña en una guardería subrogada del IMSS, en Azcapotzalco, sucedió, presuntamente, por asfixia , según un relato que el padre de la menor de 3 meses, Eduardo Domínguez, publicó en su cuenta de Facebook.



"Resulta que en la tarde nos hacen una llamada (...) diciendonos (sic) que nuestra hija tenía problemas para respirar y tenían que llevarla al hospital", escribió.



Sin embargo, comentó el padre, cuando llegaron al hospital les avisaron que la bebé ya había fallecido.



"Nos informan que ella ya había fallecido que cuando llegaron con ella al servicio médico. (sic) mi bebita había llegado ya sin signos vitales. y que se le veían residuos de leche en la nariz", señaló Domínguez.



De acuerdo con la publicación del padre de la menor, el diagnóstico de la autopsia que se le practicó a la niña indicó que falleció por congestión visceral.



No abrirán guardería; reubican a niños a otras estancias





En tanto, Francisco Ruiz Ávila, delegado de la sección norte de la Ciudad de México del IMSS, señaló en entrevista telefónica que la menor fue trasladada a la Unidad de Medicina Familiar número 13 de Azcapotzalco el lunes pasado, porque estaba morada, pero llegó a la clínica sin pulso.Sin embargo, aseguró que las actividades de lafueron suspendidas por protocolo y para coadyuvar en las investigaciones, aunque aún no se comprueba que el personal haya incurrido en alguna negligencia.Indicó que la estancia infantil permanecerá cerrada mientras se determina qué sucedió exactamente con lay, con base en los resultados, decidirán si le revocan la concesión de manera permanente."Nosotros estamos coadyuvando con las autoridades, porque el Instituto Mexicano del Seguro Social tiene mucho interés en que se esclarezca este suceso", afirmó.Sostuvo que el Instituto realiza visitas de supervisión cada 3 meses para comprobar que las guarderías subrogadas cuentan con todos los protocolos de seguridad requeridos para operar."Este hecho que pasó no había sucedido en lo que llevamos de esta administración, que son más de 3 años 10 meses", aseguró.Por otro lado, añadió que la reunión que se tenía prevista esta mañana con los padres de familia que tienen hijos en la"Jimmy" no se llevó a cabo, porque muchos de ellos no aceptaron ese acuerdo.Los 230 niños que eran atendidos en la"Jimmy" podrán acudir a otra estancia infantil del IMSS en la Ciudad o en el Estado de México, afirmó Francisco Ruiz Ávila, delegado de la sección norte de la Ciudad de México del Instituto.El funcionario descartó que lade Azcapotzalco sea reabierta por la inconformidad de los padres que dejaban a sus hijos.Aseguró que todas las estancias infantiles ya fueron notificadas y cuentan con los nombres de los menores que eran cuidados en dicha guardería, con el objetivo de que los reciban, incluso, sin que los padres presenten su expediente.Sostuvo que se están comunicado con cada familia para realizar el trámite de reubicación dede manera personalizada.