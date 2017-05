Niegan Moreira y sus familiares la fortuna

Culiacán, Sin

Humberto Moreira negó ayer a través de un video en Youtube que él o su familia tengan una fortuna en Mónaco y en las Islas Caymán y aprovechó para autoexonerarse.



“Hay una oficina en EU que depende el Departamento del Tesoro, que en sus siglas en inglés se llama OFAC. Investiga los recursos de procedencia ilícita, en su País y en otros países, y resulta que, al consultarlo, nos muestra que es falsa la información”, dice.

La oficina a la que se refiere Moreira detecta y sanciona operaciones financieras a nivel mundial ligadas al terrorismo, tráfico de drogas y otras amenazas a la seguridad de EU.

Sin embargo, hay otra oficina del Tesoro de EU llamada Financial Crimes Enforcement Network, que no publica listas ni difunde públicamente información sobre las personas que investiga.

En tanto, su esposa Vanessa Guerrero, y sus cuñados Cecilia Aguilar y Ricardo Mendoza, negaron, en cartas enviadas a REFORMA tener cuentas en Islas Caimán y Mónaco.

También el maestro Cuauhtémoc Esquivel aseguró que es falsa la información.

DESLINDE DE

FAmILIARES

Familiares del exgobernador de Coahuila Humberto Moreira Valdés negaron el manejo de más de 62 millones de dólares en diversas cuentas bancarias en Mónaco y en las Islas Caimán, según una investigación del Departamento del Tesoro de Estados Unidos.

En la indagatoria están presuntamente involucradas Vanessa Guerrero Martínez, cónyuge de Moreira, Cecilia Aguilar Morales, esposa de Iván, hermano del ex Gobernador; Ricardo Mendoza Reyes, ex esposo de Elisa Moreira Valdés -hermana del también ex dirigente del PRI-, y Cuauhtémoc Esquivel Sánchez, ubicado como funcionario del sector educativo en la entidad.

Por separado los aludidos rechazaron poseer esas cuentas.

“Como esposa de una figura pública he soportado las más grandes infamias y calumnias de todo tipo. No tengo cuenta en Mónaco, país el cual no conozco, y sería absurdo que se recibieran dichas transferencias si la cuenta 48371115 de Broadway National Bank no existe. Cabe mencionar que el señor Ricardo Mendoza Reyes desde 2014 está divorciado de Elisa Moreira”, indicó en una carta Guerrero Martínez.

“Sobre la cuenta de Islas Caimán, las cuales nunca he visitado y por constante no tengo ninguna cuenta, dicen se recibió dinero de parte del señor Cuauhtémoc Esquivel Sánchez, el cual a raíz de estas infamias, me he enterado que el señor jamás ha salido del país ya que no tiene y nunca ha tenido pasaporte, el cual es necesario para abrir una cuenta en EU”, añadió.

Aguilar Morales negó ser titular de la cuenta en CIBC First Caribbean y calificó el señalamiento como una mentira.