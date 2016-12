Niegan haya nuevo impuesto a lácteos

Todo se trató de una confusión; no hay un nuevo impuesto a lácteos.

El Impuesto Especial a Producción y Servicios ( IEPS ) a productos lácteos y lácteos combinados ya se paga desde 2015, señalaron el Servicio de Administración Tributario (SAT) y los industriales del sector.

“Las empresas de la industria ya conocían y venían cumpliendo con ese impuesto, lo único que se hizo fue explicarle claramente a las empresas que pudieran tener duda sobre los productos que sí pagan el IEPS .

“Siempre hacemos este tipo de aclaraciones para uniformar la aplicación de la ley en toda la República, sacamos criterios normativos para que cuando estén en una revisión sean qué productos sí están en la Ley de IEPS ”, explicó Óscar Molina Chié, administrador general de grandes contribuyentes del SAT .

En la miscelánea 2017 publicada por el SAT , se aclara que se debe pagar un peso de IEPS a productos lácteos y lácteos combinados que tengan azúcar diluida en agua.

El impuesto no aplica a leches saborizadas, sino únicamente a producto lácteos (que tienen menor porcentaje de proteínas) adicionados con azúcar diluida en agua.

Aunque el anexo a la miscelánea apenas fue publicada el viernes por el SAT , el propio fisco aclaró que se trata de una precisión a un impuesto que ya se cobra desde 2015.

Molina Chié recordó que los impuestos se deben crear a través de una ley en el Congreso de la Unión y este año no hubo ni siquiera una propuesta para hacerlo.

El funcionario recalcó que fueron las propias empresas del sector quienes le pidieron al fisco hacer la aclaración y dejar el texto de la ley del IEPS más claro.

El IEPS a productos lácteos tendrá poca afectación a los precios, explicó la Cámara Nacional de Industriales de la Leche (Canilec).

“Tajantemente no, no hay aumentos por IEPS . “Esto no es una afectación a la leche saborizada a quien aplica esto”, afirmó Juan Carlos Pardo, presidente de Canilec.

Al respecto, René Fonseca director general de la cámara, dijo que del total de productos lácteos y lácteos combinados que existen en el mercado, alrededor del 5 por ciento pagan este impuesto.

Refirió que desde el 7 de enero de 2015 se publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el Criterio 6/ IEPS /N que establece que los productos lácteos y lácteos combinados están afectos al IEPS .

Asimismo, destacó que serían las empresas quienes probablemente absorberían el impuesto, ya que sus productos quedarían en desventaja con el resto.