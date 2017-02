Niegan atención a lesionados en H.G.

Personas lesionadas la madrugada del domingo entre las 3:00 y las 4:24 horas, no pudieron ser atendidas pese a presentar policontución en diversas partes del cuerpo y pese a que fueron socorridas rápidamente por paramédicos de Protección Civil.



Así lo dio a conocer Axel Góngora de Isla, comandante de Protección Civil, quien precisó que se tuvieron algunas personas lesionadas la madrugada del 19 de febrero, pero que no pudieron ser atendidas pues en el Hospital General , no había médico en el área de urgencias , lo que agravó el estado de salud de los afectados, de quienes no se proporcionaron los datos personales.

Será este lunes, cuando directivos del nosocomio, estén en condiciones de informar, la razón por la que no se contó con médico en urgencias .





INFORMA. Autoridades de PCyB, revelaron que la madrugada del domingo, no hubo atención médica en urgencias del Hospital General .