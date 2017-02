Niega EUA militarizar cacería migratoria

Washington DC, Estados Unidos.- La Administración del Presidente Donald Trump negó reportes periodísticos de que estaría considerando ayuda militar para arrestar a inmigrantes indocumentados.



Associated Press reportó la existencia de un memorando del Departamento de Seguridad Interna (DHS, en inglés) sobre el uso de hasta 100 mil efectivos militar de la Guardia Nacional en 11 estados cercanos a la frontera con México.



A pesar de que la agencia publicó el documento íntegro e insistieron en haber solicitado un comentario previo a la publicación del reporte, el portavoz de la Casa Blanca, Sean Spicer, negó la información.



"Esto es falso. Es irresponsable decir esto. No hay ningún esfuerzo (con el fin de) utilizar a la Guardia Nacional para arrestar a los inmigrantes ilegales", dijo Spicer a periodistas en el avión presidencial.



Según el memorando publicado por AP, el Secretario de Seguridad Interna, John Kelly, ordenaría a sus agencias que firmaran acuerdos con los Gobernadores de 11 estados para permitir que los miembros de la Guardia -que están bajo control estatal- ejercieran poderes de control migratorio.



"Mientras los miembros no estén en servicio federal (serían autorizados) a realizar funciones de oficiales de inmigración en relación a la aprehensión, investigación y arresto de extranjeros", señala el documento de 12 páginas.



Con base en cifras del Buró de la Guardia Nacional, un máximo de 100 mil elementos estarían disponibles para realizar esas tareas en los Estados de California, Arizona, Nuevo México, Texas, Oregon, Nevada, Utah, Colorado, Oklahoma, Arkansas y Luisiana.



"No limitemos las palabras sobre lo que esto sería: Una fuerza de deportación diseñada para romper familias y deportar a millones de personas", dijo Kamala Harris, Senadora demócrata por California, haciendo eco de una condena compartida por el liderazgo de su partido.



De acuerdo con el documento, los acuerdos con los Gobiernos estatales estarían fincados en la misma cláusula conocida como "287(g)" que durante la Administración del Presidente George W. Bush permitió a cuerpos de policía locales involucrarse en arrestos de inmigrantes indocumentados en al menos dos ocasiones, en Arizona y Texas.



Según funcionarios no identificados del DHS citados por la cadena de medios Cox, el memorando revelado por AP era un borrador preliminar que no fue considerado.



"La oficina del Gobernador no ha recibido ni mucho menos visto el memorando o la solicitud de la Casa Blanca o el Departamento de Seguridad Interna sobre el uso de tropas de la Guardia Nacional de Texas para control migratorio", dijo la oficina del Gobernador texano Greg Abbott en comunicado.



De la misma forma, los Gobernadores de Arizona y Nuevo México dijeron desconocer el documento.



Mandatarios locales de otros Estados que podrían proveer tropas de sus Guardias Nacionales para apoyar a las autoridades federales como Arkansas y Utah no lo vieron como viable.



"Sería un desperdicio de recursos humanos para nuestra Guardia Nacional el darles cualquiera de las responsabilidades de inmigración o control", dijo el Gobernador de Arkansas, Asa Hutchinson a medios locales.



La fecha del documento citado por AP es del 25 de enero, justo el mismo año en que el Presidente Trump firmó la orden ejecutiva para la construcción de un muro fronterizo con México, además de que expande las categorías de indocumentados con prioridad para deportación.



Piden identificar ayuda a México



El Secretario de Seguridad Interna de Estados Unidos, John Kelly, consideraría cuantificar toda la ayuda que su Departamento ha prestado al Gobierno mexicano desde hace al menos 5 años.



"El Subsecretario de Administración deberá identificar todas las fuentes de asistencia directa o indirecta de cada uno de los componentes del Departamento otorgada al Gobierno de México en una base anual, en al menos los últimos 5 años fiscales, y cuantificar tal ayuda o asistencia", señala un documento filtrado por AP.



La instrucción sería coherente con la orden ejecutiva firmada el 25 de enero por el Presidente Donald Trump pidiendo a todo el Gobierno federal detallar las ayudas a México.