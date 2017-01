Necesitan capacitación de Fondo Tamaulipas

Con el arribo de este 2017 y ante la realidad de que muchas personas emprendedoras, quieren iniciar un negocio, pero no sabe cómo o temen no invertir de manera óptima sus recursos, este sector demanda que Fondo Tamaulipas retome cursos de capacitación para público en general, no solo para acreditados.



La oficina de FT Río Bravo, aún no cuenta con nuevo titular, por lo que no existen capacitación a los emprendedores que estén por iniciar o ya hayan iniciado un negocio.

Anteriormente esta instrucción para emprendedores, se realizaba en conjunto con la Cámara Nacional de Comercio Servicios y Turismo de Río Bravo y la Secretaría de Desarrollo Económico a través de Fondo Tamaulipas , en donde se impartieron los cursos ‘Como emprender un Negocio’ (promoción eficiente de productos y servicios), el cual fue completamente gratis, dirigido a todo público en general con un espíritu emprendedor, por lo que urge que ante la severa crisis de este nuevo año, se retomen estos esfuerzos para mejorar y dar impulso a los negocios.

Estos cursos permiten tener información y capacitación, dando poder a los empresarios para hacer más exitosos sus giros y contribuir para la recuperación económica del municipio.