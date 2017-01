Necesario que padres revisen las mochilas y redes sociales

Tampico, Tam.

Lo anterior lo dio a conocer el jefe del Centro Regional de Desarrollo de la Educación, Pablo Argüello Castillo, quien señaló que el Gobierno del Estado a través de la Secretaría de Educación aún no hace ningún pronunciamiento en cuanto a este operativo en el que se revisan las mochila s de los alumnos para asegurarse que no traigan consigo artículos que pueden producir afectaciones.

Sin embargo señaló que si los padres de familia se organizan, bien podrían implementar una medida de revisión de mochila s de los alumnos, esto en coordinación con las autoridades de los planteles educativos.

“Hacerlo en las escuelas es decisión de cada dirección, los padres de familia se ponen de acuerdo y elaboran un plan de cómo le van a hacer para -no sé si llamarlo operación mochila -, yo diría revisar las cosas que los niños llevan a la escuela”, precisó.

Agregó; “la indicación verbal que nos dieron es que los padres de familia hagan esas revisiones, nosotros no para no violar sus derechos, pero oficialmente no nos dijeron nada. Nosotros no vamos a revisar porque podemos violar algún derecho, entonces para evitar eso la recomendación es que los mismos papás lo hagan”, externó.