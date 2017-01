Narra sus 35 años en las drogas

“Me tuve que prostituir para conseguir esa dosis, estuve en la cárcel, anduve en la calle pidiendo la moneda para conseguir esa dosis, me hice mucho daño y a mi familia”, dijo Lourdes G.

Ella da su testimonio a jóvenes y adultos para evitar que caigan en las drogas y el alcohol, ya que ella tuvo 35 años de sufrimiento.

Comenzó la vida de adicciones a los 15 años fumando mariguana, quedó atrapada y luego siguió con drogas más fuertes como peyote, hongos, tachas, cocaína inhalada y con la piedra su vida se vino abajo.

“Mi dios era la droga, no existía más que la droga, el alcoholismo y la drogadicción es una enfermedad de las emociones y del alma, yo me drogaba de lunes a domingo, encerrada en un motel drogándome y no existía más”, comentó.

Luego siguió la cárcel, estuvo presa seis veces hasta llegar a la prostitución para poder consumir una dosis.

Lourdes G. desde hace cinco años está en el programa Alcohólicos Anónimos donde comparte el diario vivir y en abstinencia, actualmente tiene un trabajo estable.

“El día de hoy trabajo en una notaria y soy inmensamente feliz, es muy peligroso este mundo de las drogas , hoy disfruto de todas las cosas”, expresó.