Narra migrante su travesía ¡sin sufrir ningún maltrato!

Matamoros, Tam.

Tras 37 días de recorrido por la República Mexicana y con 80 pesos en su bolsa, Denis Centeno , de 31 años de edad y originario de Honduras, le da gracias a Dios porque pudo subsistir y ahora le pide fortaleza para poder cruzar a los Estados Unidos, a donde va en busca de mejores condiciones de las que tenía en su país.

Dejando a su hijo de 8 años y a su señora madre, este migrante narró que al llegar a esta frontera sintió un gran alivio y una gran alegría. “Empecé desde Chiapas viajando en tren, caminé, pedí raid a los traileros, me quedé unos días trabajando en el estado de Veracruz para poder seguir el camino hasta que llegué a Tampico y gracias a los albergues que hay de las casas del migrante es que he podido subsistir”, dijo.

“Dios ha sido muy bueno conmigo, porque gracias a él no he sufrido de extorsiones, golpes, ni me he encontrado con gente mala de esa que nos hace daño a los migrantes”, comentó.

“Ahora estoy aquí, en Matamoros, apenas voy llegando y voy a empezar a ver cómo le voy a hacer para cruzarme e irme para el otro lado del río; mi intención es irme a los Estados Unidos y no quedarme en México”, siguió narrando.

“Sólo traigo 80 pesos en mi bolsa del pantalón, pero buscaré hacer algún trabajo, lavar carros por ejemplo, como lo hice en Veracruz, pero tengo que ir viendo la manera de como cruzarme y lograr mi objetivo”, manifestó.

“Me duele no pasar la Navidad con mi familia, pero realmente la situación de violencia de las pandillas que tenemos en nuestro país es muy grave; nos quieren matar por la nada y sin que uno haga nada”, recalcó.

Explicó que hay muchas personas que se dedican al “sicariato” que sólo están viendo cualquier cosa para molestarlos y amenazarlos.

Destacó que la pobreza es otra de las razones por las que buscan salirse de Honduras; hay muy pocas oportunidades y en su caso de comerciante, pero nunca logran superarse y menos con la violencia.

‘Voy con Dios’

> Denis Centeno es uno de los miles de migrantes de Centroamérica que esta Navidad no la pasará con su familia, ni siquiera sabe dónde estará el 24 ni el 25, pero lo que sí sabe es que tiene un objetivo y ese objetivo es llegar a los Estados Unidos.

>“Estoy muy agradecido con las casas del migrante, de verdad que gracias a ellos nosotros los que venimos de otros países tenemos un lugar a donde llegar, un plato de comida y mucha gente que nos cuida”, agregó.

>“Pero definitivamente que mi más grande agradecimiento es para Dios, de él me tomaré de su mano y sé que no me abandonará, Dios sabe que si ya logré llegar hasta aquí es por algo y él no me dejará solo”.