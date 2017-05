Nada oficial sobre desvío de recursos: Jesús de la Garza

Matamoros, Tam.

Hasta ayer, el Ayuntamiento de Matamoros no ha recibido de manera oficial información respecto a que la Federación está exigiendo la devolución de 42 millones de pesos que en el 2015 fueron entregados para obras y que no se ejecutaron o bien no están en proceso.

Entrevistado ayer al respecto, el alcalde Jesús de la Garza Díaz del Guante dijo desconocer lo anterior, pero en el caso de que así fuera, entonces habría efectos porque se recortaría aún más el presupuesto.

De acuerdo a la información que se dio a conocer en la ciudad de México, el gobierno federal está pidiendo a varios municipios de Tamaulipas esos recursos porque no se pudo comprobar que se ejercieron para los fines que fueron destinados o bien, de obras que no se realizaron durante la pasada administración municipal.

En el caso concreto de Matamoros, se indica que son alrededor de 42 millones de pesos los que tienen que regresarse, porque en la revisión de los programas que debieron ponerse en marcha en el 2015, se constató que hay obras que no se realizaron, otras que no están en operación y algunas más que resultaron inoperantes, de acuerdo a la información que se manejó.

En este sentido, el alcalde de Matamoros afirmó que “por el momento a mi no me han notificado nada, no sé si habría llegado algo a la Tesorería pero hasta donde yo sé, no hay nada oficial”.

No obstante, dijo que en caso de que se tuvieran que regresar esos recursos que debieron ejercerse en la pasada administración municipal y específicamente en el año fiscal del 2015, esto afectaría las finanzas municipales.

“Si son recursos federales, claro que nos va a afectar porque serían recursos que dejarían de ejercerse, se dejarían de ejecutar y actuar, pero hay que ver cuales son”.

Pero reiteró que hasta ahora no se tiene conocimiento oficial sobre ese posible desvío de recursos en el 2015.