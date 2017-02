Nace bebé en casa de sus abuelos

Monterrey , México.

La madre Mayra Elizabeth Martínez , de 23 años, dijo que fueron apenas dos horas de contracciones cuando de repente sintió que ya no llegaba al Hospital Universitario.



"Me sentí mal, pero eran contracciones normales, de repente me empezó a doler mucho y les dije a mi mamá y a mi suegra que ya no llegaba.



"Fue muy rápido, la niña salió solita, no se quiso esperar", relató la mujer.



La bebé nació en la casa ubicada en el cruce de Naranjos y Palmas, en la Colonia Nogales de la Sierra, en el sur de Monterrey .



Ahí estaban los cuatro abuelos de la recién nacida, pero las abuelas atendieron la situación.



"Pues no había tiempo de ponerse nerviosas, era actuar y actuamos, le ayudamos a que saliera poco a poco, la recibimos y fue una alegría muy grande.



"A como pudimos la sacamos, la agarramos y la tapamos. Gracias a Dios todo salió muy bien", platicó Laura Elena Escobedo, la abuela paterna.



Zenaida Velázquez, la abuela materna, protegía a la pequeña Keyla con una frazada.



Los paramédicos de la Cruz Roja llegaron, corroboraron que la madre y su hija estaban bien de salud y las trasladaron al Hospital Universitario.



El papá, Jhonari Carrizales, aún no estaba enterado ya que estaba trabajando como albañil en una obra en San Pedro.