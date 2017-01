MURO DE TRUMP tendrá un costo de 15 mmdd. Impondrá del pago con ley fiscal

Washington, D.C.

El líder de los republicanos en el Senado de Estados Unidos, Mitch McConnell, afirmó hoy que el Congreso buscará la manera de financiar la construcción de un muro en la frontera con México, lo que podría representar un gasto de entre 12 mil millones y 15 mil millones de dólares.

McConnell y el líder de la Cámara de Representantes, Paul Ryan, no explicaron qué vías de financiamiento dispondrá el Congreso para pagar por el muro que el Presidente Donald Trump ha prometido erigir.

“Anticipamos un presupuesto adicional desde el Gobierno”, explicó Ryan en una rueda de prensa. “El punto es que vamos a financiar la Ley de Valla de Seguridad”, declaró en una rueda de prensa al inicio del retiro de los republicanos en Filadelfia para delinear sus prioridades, al que tiene previsto acudir el Presidente Trump.

“Sentimos que tenemos una obligación de cumplir con los compromisos hechos durante la campaña electoral”, añadió Ryan, presidente de la Cámara de Representantes.

Ryan evitó comentar si este gasto contribuirá a aumentar el déficit fiscal de Estados Unidos, algo contra lo que se ha mostrado radicalmente opuesto durante los últimos años, y buscará compensarlo con recortes presupuestarios.

Trump dijo en febrero de 2016, en plena campaña electoral, que calculaba que construir el muro costaría alrededor 8 mil millones de dólares.

Ambas cifras son, no obstante, inferiores a los cálculos independientes como el del grupo Bernstein de Investigación, que situaron la factura total entre los 15 mil y los 25 mil millones.

El Congreso no sólo tendrá que destinar una nueva partida de gasto adicional para financiar la construcción del muro en los casi 2 mil kilómetros que aún restan por vallar, también deberá autorizar los trabajos para llevar a cabo esta labor.

El Presidente Trump firmó este miércoles la orden ejecutiva para iniciar la construcción de la gran barrera física con el vecino del sur y aseguró que México reembolsaría el coste.

Sin embargo, el Presidente mexicano, Enrique Peña Nieto, rechazó que su país vaya a asumir la factura.

Las tensiones bilaterales crecieron hoy con un tuit de Trump en el que amenazó con cancelar la reunión con Peña Nieto, fijada para el próximo martes 31 de enero, si ese país no está dispuesto a pagar por el muro .

IMPONDRÍA IMPUESTO DE 20% A MÉXICO

El portavoz de la Casa Blanca, Sean Spicer, anunció el modo por el que el Presidente Donald Trump haría que México pague el muro fronterizo: la imposición de un gravamen del 20 por ciento a todas sus exportaciones.

“El plan que está tomando forma en este momento es usar una reforma fiscal exhaustiva como medio para gravar las importaciones de los países con los que tenemos un déficit comercial, como México”, afirmó Spicer.

Este tipo de plan es conocido como Impuesto de Ajuste Fronterizo (BAT, por sus siglas en inglés), y en la actualidad es utilizado por 160 países en el mundo, entre ellos México,

“Probablemente somos el único gran país que no trata sus importaciones de este modo. Esto nos pondría a la par con las políticas que otros países del mundo usan para importar nuestros productos”, aseveró Spicer.

No dio detalles sobre el impuesto, ni explicó cómo funcionaría.

Simplemente dijo que sería el comienzo de un proceso que forma parte de la reforma fiscal que planea Trump.

Lo que está claro, dijo, es que es algo que ya decidió el Presidente electo.

“Si pones un impuesto del 20 por ciento a 50 mil millones de dólares en importaciones obtienes 10 mil millones de dólares al año, cantidad con la que fácilmente se pagaría el muro .

“Actualmente nuestra política es gravar las exportaciones y permitir que las importaciones fluyan libremente, lo cual es ridículo”, dijo Spicer.

El Secretario de Prensa añadió que es algo con lo que han estado trabajado con ambas cámaras y que respetaría a los contribuyentes estadounidenses, que no pagarían nada.

AMAGA CON CANCELAR REUNIÓN CON PEÑA NIETO

El Presidente de Estados Unidos, Donald Trump , sugirió desde su cuenta de Twitter que si México no está dispuesto a pagar por el muro , entonces debería cancelarse la reunión con Enrique Peña Nieto.

“Estados Unidos tiene un déficit comercial de 60 mil millones de dólares con México. Desde el inicio del TLC ha sido un negocio de un solo lado con números masivos de compañías y trabajos perdidos.

“Si México no quiere pagar por el tan necesitado muro , sería mejor cancelar la próxima reunión”, tuiteó el magnate.

El mensaje de Trump se produce a días de que Peña Nieto viajara a Washington para reunirse con él y un día después de que firmara dos órdenes ejecutivas migratorias, una de las cuales ordena la construcción del muro y que, según el magnate, su costo será reembolsado por México.

Pese a que anoche el Mandatario mexicano condenó la medida de Trump y a que recibió fuertes presiones internas para cancelar la visita, el Secretario de Relaciones Exteriores, Luis Videgaray -de visita en Washington-, anunció que la visita se mantenía.

“Lamento y repruebo la decisión de Estados Unidos de continuar la construcción de un muro que, desde hace años, lejos de unirnos, nos divide.

“México no cree en los muro s. Lo he dicho una y otra vez: México no pagará ningún muro ”, manifestó en un mensaje Peña Nieto.

Peña ordenó que los 50 consulados de México en Estados Unidos se conviertan en defensorías de los migrantes.