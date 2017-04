Multan a un conductor por provocarchoque de patrulla en Laredo, Texas

Laredo, Tx.- Elementos de la policíamulta ron a un conductor que la tarde del jueves provocó un choque contra una patrulla que se dirigía a atender un llamado de emergencia.

Las autoridades indicaron que el accidente se registró poco antes de las 19:00 horas en San Darío y Jefferson, cuando un oficial de la Policía se dirigía a un llamado sobre un hombre armado en la avenida Salinas.

Al llegar a dicho crucero fue impactado por el conductor de un auto y luego se fue contra otra unidad, dejando saldo de dos lesionados.

Paramédicos del Departamento de Bomberos los llevaron al Centro Médico de Laredo con heridas leves.

El conductor que causó el choque fue identificado como David Magaña, Jr., quien recibió una infracción por no ceder el paso a la patrulla además de no traer licencia de manejo y no llevar puesto el cinturón.

Esta persona fue transportada al hospital, pero salió poco después mientras el uniformado también necesitó atención médica.