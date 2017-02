Mujer mexicana regresa visa de EU por políticas de Trump

Como un acto de congruencia, inconforme con las medidas que el Presidente de Estados Unidos, Donald Trump ha emprendido en contra de los mexicanos, la señora Alma Rosa Siller Contreras, de 60 años, regresó su Visa Laser al Consulado de Hermosillo, Sonora.

Entrevistada por EL UNIVERSAL, dijo que se siente muy contenta consigo misma y "cada quien va a poner su granito de arena por la defensa de México .

Narró que a las 11.40 horas de este 30 de enero, con una carta de exposición de motivos, acudió a las ventanillas consulares a regresar el documento.

La misiva refiere: "Por este medio me dirijo a vos para hacerles llegar por voluntad propia, físicamente la tarjeta Visa , documento con el que cruzo a su país". Desde que tengo uso de razón he utilizado infinidad de veces, sin contratiempo alguno, ya sea, por viaje de placer, con la familia, de compras, etc., los cuales disfruté, prosigue. El motivo de esta decisión, es por la actitud tomada de su nuevo Presidente el Sr. Donald Trump hacia mi país, México y sus habitantes de lo cual me siento ofendida, es mi manera de protesta contra ello y apoyo a mi querido país y su gente.

Su misiva a las autoridades diplomáticas de Estados Unidos. Siller Contreras, tiene cuatro hijos y tres nietos pero a ninguno le pediría que tomen de ejemplo su decisión, sin embargo, la han llenado de elogios y están pensando en hacerlo.

Desde que tenía dos años ha viajado al vecino país, ha visitado New York, Los Ángeles, Miami, Phoenix, Tucson y Nogales, Arizona, entre otros tantos lugares que recuerda. "Nunca recibí maltratos, jamás". "Me siento muy bien, no fue nada difícil para mi, no quiero tener ningún vínculo con su nuevo Presidente, si el rompió relaciones, pues yo también", expresó categórica.

Alma Rosa no ha dejado de recibir llamadas y felicitaciones por la decisión de regresar la Visa que renovó en el año 2011 y con fecha de vencimiento hasta el 2021.