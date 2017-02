Mujer decidió separarse de su esposo porque votó por Trump

La guardia jubilada de una prisión de California, una autodenominada "demócrata con inclinaciones socialistas", quedó atónita cuando su esposo mencionó casualmente durante una comida con amigos, el año pasado, que planeaba votar por Trump , revelación que ella describió como un "factor decisivo".



"Me destruyó por completo que pudiera votar por Trump ", dijo McCormick, de 73 años, quien no había pensado en dejar al republicano conservador antes de sentirse "traicionada" por su apoyo a Trump .



"Sentí que me había estado engañando a mí misma", indicó. "Abrió abismos entre nosotros que no había enfrentado antes. Me di cuenta de hasta dónde había llegado en mi vida para aceptar cosas que nunca habría aceptado cuando era más joven".



Tres meses después de que las elecciones más divisivas en la política moderna estadounidense fracturaran a familias y trastocaran relaciones interpersonales, muchos estadounidenses dicen que las heridas emocionales siguen tan abiertas como en un principio y muestran pocas señales de haber sanado.



El encono no se ha disipado como sucedió después de otras elecciones en Estados Unidos .



Una encuesta Reuters/Ipsos muestra que ha empeorado, lo que sugiere un crecimiento en el abismo entre republicanos y demócratas y un endurecimiento de las posiciones ideológicas que sociólogos y politólogos dicen que aumentan la desconfianza en el gobierno y harán que el compromiso político sea más difícil.



La encuesta realizada a 6 mil 426 personas, del 27 de diciembre al 18 de enero, muestra que el número de entrevistados que discutió con familiares y amigos por cuestiones de política subió 6 puntos porcentuales, comparado con una encuesta preelectoral en el clímax de la campaña en octubre, del 33 al 39 por ciento.



Un 16 por ciento dijo que había dejado de hablar con un familiar o amigo debido a la elección, comparado con el 15 por ciento. Esa cifra subió aún más, al 22 por ciento, entre aquellos que votaron por la demócrata Hillary Clinton. En general, el 13 por ciento de los encuestados dijo que había puesto fin a una relación con un pariente o amigo cercano por motivo de la elección, comparado con el 12 por ciento en octubre.



"Ha sido muy difícil para mí", señaló Rob Brunello, de 25 años, de Mayfield Heights, Ohio, un chofer que enfrentó un contraataque de amigos y familiares por respaldar a Trump .



"La gente no podía creer que Trump pudiera vencer a Hillary. Están pasando momentos difíciles para adaptarse a ello", dijo.



La Casa Blanca no respondió a una petición de comentarios respecto a los resultados de la encuesta.