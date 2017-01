MUESTRA SU DESACUERDO

Guadalajara, Jalisco

Creador en el pasado de los desplegados y mensajes irónicos para bromear en contra de los rivales de sus Chivas , Jorge Vergara se mostró en desacuerdo con el estilo que utiliza en sus redes sociales José Luis Higuera , su director en Omnilife.

Higuera publicó el domingo 25 de diciembre, tras la coronación de los Tigres en la Liga MX ante el América, un mensaje en el que avisaba que se iría a cenar, aunque el sushi y el cabrito a algunos les provocara diarrea, en alusión a las derrotas americanistas en la Final y en el Mundial de Clubes.

“Nada que ver, no estoy de acuerdo en lo que hizo (Higuera) la verdad de las cosas, no es mi forma de pensar ni mi estilo, así que no, nada que ver. Eso es a cuenta propia que lo está haciendo”, aclaró el empresario ayer lunes para Raza Deportiva en ESPN Estados Unidos.

El dueño del Rebaño aceptó incluso que reprendió al CEO de su empresa, aunque hoy Higuera en su cuenta personal, para seguir con el tono irónico, escribió en la biografía de su perfil el calificativo que le dio Peláez la madrugada del 26 de diciembre al llegar a la Ciudad de México.

¿Le llamarás la atención a Higuera entonces?

“Sí se pasó, ya lo hice”, respondió Vergara.

Por otra parte, el empresario tapatío se mostró convencido de tener, ahora sí, un plantel para no poner objeciones al buscar el campeonato en el Clausura 2017.

“Tenemos equipo, está el equipo para campeón, estoy convencido de que estamos completos. Estamos listos”, dijo.

