Mueren 5 por mes esperando un riñón

Nuevo Laredo, Tam.

Antonio Palomares es uno de los 67 pacientes que están en espera de un trasplante de riñón, causa por la que cada mes fallecen cinco pacientes en promedio en la espera de este preciado y demandado órgano, ya que no hay donadores.

Palomares reconoció que nunca se cuidó como debía, sus niveles de glucosa siempre las manejo arriba de 200 ml/dl, y jamás le prestó importancia, a esta patología le agrega la hipertensión arterial, que de haberse cuidado no estaría en estas condiciones, ni mucho menos en la larga espera de un donador de riñón.

“Ya ni llorar es bueno, estoy consciente de que debí cuidarme antes, y no ahora que tengo el daño, no me queda de otra más que echarle ganas”, dijo el paciente, quien tiene 55 años, y cerca de siete en espera de este órgano.

ayer se celebró el Día Mundial del Riñón y actualmente en la Unidad de Medicina Familiar y Atención Ambulatoria No. 76, del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), se tiene alrededor de 10 mil pacientes con problemas diabéticos e hipertensos, y más de la mitad padece ambas patologías, lo que complica aún más su salud, llevándolos a la antesala de la espera de un riñón, y la agonía de estar conectados a una máquina.

Saúl Sandoval Guerra, coordinador de Hemodiálisis de la Unidad Medicina Familiar No. 76 del IMSS, dijo que de estos pacientes, 226 se les brinda tratamiento alternativo, es decir hemodiálisis, diálisis y la diálisis automatizada.

“Arrancamos el año con 226 pacientes, es decir cinco nuevos pacientes, todo por no llevar un buen control en sus niveles de glucosa y la hipertensión arterial, este aspecto son pocos los que tenemos con un buen control, es decir alrededor de 400 pacientes, quienes con estos cuidados a larga tener que llegar a la técnica del remplazo”, expresó.

Detalló que de la cifra de 226 pacientes, 76 reciben hemodiálisis externa (subrogada en una clínica particular), 57 reciben esta hemodiálisis en el instituto, 82 tienen diálisis y 11 reciben diálisis automatizada.

Sandoval Guerra señaló que, de estos pacientes, en protocolo para un órgano y con apoyo de hemodiálisis se tiene a 47 pacientes, de 16 pacientes con diálisis y cuatro en la automatizada.

“Aquí tenemos a pacientes con otros tipo de padecimientos Lupus, enfermedades congénitas, en la malformación con las vías urinarias, neurogenicas, pero el mayor número de esta problemática es la insuficiencia renal crónica”, expresó.

De esta lista de pacientes, hay quienes tienen hasta 15 años en espera de un órgano, sobreviviendo con estos apoyos de medicina alternativa, que en el caso de la hemodiálisis se les practica tres veces a la semana; sin embargo, a nivel nacional son más de 20 mil personas en espera de un trasplante de riñón.

LLEGAN LAS COMPLICACIONES

En los últimos cinco años se han trasplantado cerca de 39 pacientes, pero mensualmente llegan a fallecer hasta cinco personas en espera de un órgano, tiempo en el que su salud se deteriora y llegan las complicaciones.

La mayoría de estos pacientes oscilan entre los 25 a 60 años, y muy pocos son menores de edad, en este aspecto se tiene un joven de 15 años.

Dijo que el último trasplante que se realizó fue a principio de año, ya que no hay donadores.

El evento en la Clínica de Hemodiálisis será a partir de 12:00 horas, en donde se hablará de la importancia de la donación de órganos, y el cuidado para no llegar a una insuficiencia renal.

Consejos para cuidar tus riñones

>Realizar al menos una hora de actividad física diaria.

>Beber suficiente agua, reducir el consumo de bebidas gaseosas y omitir el alcohol.

>Evitar el consumo de tabaco.

>Utilizar aceite de oliva en la cocina.

>No excederse en el consumo de sal.

>Comer verduras al menos dos veces al día y tres piezas de fruta.

>Un consumo ocasional de carnes rojas y procesadas, y preferiblemente acompañadas con ensalada.

>Evitar los alimentos ultraprocesados, como la bollería industrial o los snacks.

>No tomar suplementos ni otros medicamentos si no han sido prescritos por un médico.

>No abusar de antiinflamatorios, omeprazol o laxantes.

>“El trasplante renal es el segundo tipo de trasplante más frecuente en el país después del de córneas, con 493 trasplantes renales realizados hasta enero del 2017”, refieren los datos del Instituto Nacional de Ablación y Trasplante.

>Las causas principales son la presión arterial alta y la diabetes mellitus. Por su parte, la obesidad.

>Entre el 8 y 10 por ciento de la población adulta tiene daño renal.

>Cada año millones de personas mueren prematuramente.