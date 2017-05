Mueren 3 quemadas en ataque contra comunidad gitana en Roma

Las autoridades creen que se trató de un ataque contra la comunidad gitana que vive en la periferia de Roma.

Políticos italianos, comenzando con el Presidente, exhortaron a las autoridades a castigar a los responsables con mano dura.



El Papa Francisco envió a su jefe de dádivas para que visite a los supervivientes de la familia Halilovic y les brinde ayuda.



Las hermanas Halilovic, de 4, 8 y 20 años, murieron, pero sus padres y otros ocho hermanos que estaban hacinados en el remolque lograron escapar.



La agencia noticiosa italiana ANSA informó que las autoridades iniciaron una investigación sobre incendio premeditado tras enterarse que familiares recientemente habían reportado amenazas de residentes del área y que otro remolque fue incendiado la semana pasada en un lugar cercano.



Sky TG 24 dijo que la Fiscalía cree que el ataque probablemente fue una venganza interna entre gitanos y no un acto de personas ajenas.



La Policía se limitó a decir que no ha descartado ninguna posibilidad en su pesquisa.



El barrio de Centocelle está cerca de los campamentos de ocupantes ilegales en Roma y el remolque estaba en el estacionamiento vacío de un centro comercial.



El vehículo fue destruido por el incendio; sólo quedó el chásis chamuscado.



El comandante de la Policía de Roma, Mario De Sclavis, indicó que las víctimas no eran conocidas por los residentes del área, que reportaron una enorme explosión, seguida de gritos.



La Alcaldesa Virginia Raggi visitó el sitio pidió un momento de silencio.



Al final del día, residentes del área habían dejado ramos de flores en el lugar del incendio y se preguntaban cómo era posible que una familia viviera en una situación tan precaria.