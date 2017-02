Mueren 35 personas en ataque en Somalia

La fuerte explosión se produjo este mediodía cuando un gran número de personas se encontraba en este popular mercado situado en el distrito de Wadajir.



Decenas de heridos ya han sido trasladados a hospitales cercanos para recibir atención médica y, dada su gravedad, no se descarta que el número de víctimas mortales pueda aumentar.



El atentado, que todavía no ha sido reivindicado por ningún grupo, podría ser obra de Al Shabab, que advirtió que continuaría con sus ataques tras la designación del nuevo presidente, Mohamed Abdullahi Farmaajo, el 8 de febrero.



Los terroristas ya atentaron contra el nuevo Gobierno el pasado jueves, cuando dos niños murieron por el lanzamiento de varios proyectiles de mortero en las inmediaciones del palacio presidencial, donde el nuevo presidente se encontraba reunido con su predecesor, Hassan Shiekh Mohamud.



En los últimos meses, los terroristas han optado por una estrategia de confrontación directa y han lanzado varios ataques contra bases militares de la misión de la Unión Africana en Somalia (AMISOM), lo que ha causado la muerte de centenares de soldados.



Además, decenas de civiles han muerto en ataques perpetrados contra hoteles y restaurantes de la capital, que se han convertido en objetivo constante del grupo terrorista.



Según un reciente informe de Naciones Unidas, Al Shabab sigue teniendo capacidad para efectuar acciones a gran escala tanto dentro como fuera de Somalia y la situación de la seguridad en el país africano "no ha mejorado".



La milicia radical, filial de Al Qaeda en Somalia , lucha por instaurar un Estado islámico de corte wahabí en el país, donde controla grandes extensiones de territorio en el sur y el centro.