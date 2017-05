Muere mujer en choque en Nuevo Laredo; culpable iba ebrio

NUEVO LAREDO.- Una mujer de la tercera edad murió en un hospital de esta frontera, al no resistir las graves heridas que sufrió en un accidente ocurrido en la carretera a Anáhuac, ayer en la mañana.



Se trata de Florinda Villanueva Guevara, de 70 años de edad, quien perdió la batalla horas después de haber ingresado al Hospital del Seguro Social, con heridas muy graves.



La víctima viajaba como acompañante en una camioneta Chevrolet Suburban 1994, cuyo conductor, Óscar Hinojosa Arzate, de 44 años, manejaba con aliento alcohólico.



De acuerdo con la información de la Dirección de Tránsito, el accidente sucedió a las 8:00 de la mañana sobre la carretera a Anáhuac, en unos de los enormes pilares de los Dos Puentes.



Hinojosa Arzate se desplazaba por la carretera a Anáhuac, en los carriles de oriente a poniente, y debido a la velocidada a la que iba, perdió el control del volante.



Como no pudo enderezar el rumbo, la camioneta en la que viajaban se subió al camellón que divide los carriles de la carretera, y se estrelló de lleno contra los pilares de los Dos Puentes.



El impacto fue tan brutal que la mujer de la tercera edad quedó atrapada en el interior del vehículo. Fue necesario que los Bomberos utilizaran el equipo hidráulico para rescatarla.



Después un buen rato, la mujer fue auxiliada por paramédicos de Protección Civil y de una asociación civil denominada Comunidad Cristiana.



A bordo de la unidad de dicha asociación, la mujer fue llevada al Hospital General, pero en ese nosocomio no la quisieron recibir debido a que las instalaciones estaban llenas.



Se le trasladó a la Cruz Roja, donde quedó internada, y de ahí fue trasladada nuevamente al Hospital General de Zona 11 del Seguro Social, donde finalmente murió horas después.



En base a los primeros reportes, la mujer presentaba severas heridas en diversas partes de su cuerpo que al final le cobraron la vida.



Hinojosa Arzate, el conductor, fue detenido por oficiales de Tránsito y puesto a disposición de la Agencia del Ministerio Público en turno, debido a que manejaba alcoholizado.