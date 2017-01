Muere indigente; perro permanece a su lado sin alejarse

Monterrey, México (25 enero 2017).- El cuerpo de un hombre de 57 años fue encontrado tirado en la banqueta del enlace de Prolongación Madero y Colón, en la Colonia Nueva Madero.



Su perro " Culato " estaba a un lado.



El perro de raza criolla no comprendía lo que había pasado, pero sentía que la vida de Víctor Manuel Lira había acabado.



A las 22:45 horas, los paramédicos de la Cruz Roja y elementos de Protección Civil de Monterrey confirmaron que Lira, quien era indigente , no tenía signos vitales y presumieron que su deceso fue por un infarto al miocardio.



Francisco Pérez, vendedor ambulante y amigo de la víctima, relató que el hombre se reunía ahí todos los días, ayudaba en lo que podía, hacía méritos para ganarse un refresco, unas papitas, algo de comida.



Siempre detrás de él iba su perro " Culato ", no se le separaba, como tampoco al momento de su muerte.



"Ya tenía mucho tiempo juntándose aquí, ayudaba a cargar cosas, barría el lugar, se granjeaba un taco o algo porque era muy acomedido.



"Andaba todo el día por aquí y siempre el perro andaba con él, andaban juntos, y ya en la noche se iban a dormir atrás (a un lado del estacionamiento de la estación Y Griega de la Línea 1 del Metro)", dijo Pérez.



El vendedor no fue testigo de la muerte de su amigo. Cuando llegó para atender su puesto, otros amigos le platicaron cómo es que Lira se desvaneció.



"Me dicen unas personas que estaban aquí que Lira estaba sentado, se agachó, como que le dolía algo en el estómago, luego se tiró al suelo y ya no se levantó", agregó.