Muere embajador griego en Brasil por posible crimen pasional

El embajador de Grecia en Brasil, Kyriakos Amiridis, de 59 años, desaparecido en Río de Janeiro desde el lunes, puede haber sido víctima de un crimen pasional. Mientras que un coche con la misma matrícula y características que el vehículo alquilado por Amiridis fue encontrado carbonizado el miércoles, con un cuerpo dentro, un sofá completaba el rompecabezas para explicar la desaparición y probable muerte del embajador.

La policía acaba de confirmar que el cadáver es del embajador y ha encontrado en el sofá de la casa de Nova Iguaçú, región metropolitana de Río, donde Amiridis y su esposa pasaban las vacaciones de Navidad, varias manchas de sangre, que acabaron por diluir la versión dada por la esposa, la brasileña Françoise Amiridis, cuando denunció la desaparición de su marido. Françoise tardó 48 horas en comunicar a la policía que el embajador estaba supuestamente desaparecido.

Amiridis, según la denuncia de la mujer, salió de la casa familiar la noche del lunes. Conducía un Ford Ka alquilado, no dijo dónde iba y nunca más dio señales de vida. La División de Homicidios de la Baixada Fluminense, cuyos agentes están sin dormir intentando resolver el caso, trabaja con la hipótesis de que el embajador nunca llegó a salir de casa por su propio pie. Él, según reveló el diarioExtra, fue asesinado en su propia residencia y el cuerpo habría sido colocado durante la madrugada en el coche que dos días más tarde fue encontrado carbonizado en Nova Iguaçú. EL PAÍS ha confirmado esta información.

Los investigadores señalan que Françoise mantenía una relación extraconyugal con un policía militar. El agente llegó la madrugada de este viernes a la comisaría para declarar, y aún no ha sido puesto en libertad. Todavía no hay informaciones oficiales que confirmen cuál fue el papel del policía en el crimen, pero la revistaVeja ha divulgado que el oficial confesó el asesinato e involucró a dos personas más. Françoise, que habría tramado todo con su amante, apareció este viernes por la mañana en la comisaría, escoltada por tres policías, y no hizo declaraciones a la prensa. La Policía ha pedido la prisión preventiva de los cuatro sospechosos, según la revista.

La carrera diplomática de Amiridis, formado en Derecho, comenzó en 1985, cuando fue nombrado agregado diplomático en el Ministerio de Relaciones Exteriores en Atenas. Antes de asumir el cargo en Brasilia, en enero, fue embajador general, durante cuatro años, en Libia. En un periodo anterior, Amiridis ya había ejercido como cónsul de Grecia en Río de Janeiro de 2001 a 2004.

Amiridis era un apasionado de Río de Janeiro y solía pasar ahí sus días libres, donde vive la familia de su mujer. Nova Iguaçu, donde Amiridis pasaba sus vacaciones y donde el vehículo fue encontrado no es un destino tradicional de vacaciones en Río de Janeiro . El municipio, de cerca de 800.000 personas, es una de las 13 ciudades que integran la Baixada Fluminense, un territorio violento, abandonado por el poder público y donde grupos paramilitares ynarcotraficantes transitan con cierta tranquilidad. La Baixada Fluminense, con 3,7 millones de habitantes, registró de enero a noviembre de este año más del 40% de todos los homicidios del Estado de Río, donde viven más de 16,6 millones de personas. La cifra ya llega a los 1.919 homicidios (con y sin intención de matar), según datos del Instituto de Seguridad Pública de Río.