Muere crítico de cine egipcio Samir Fari

El crítico de cine egipcio Samir Fari d, quien fue consultor del Festival Internacional de Cine de Berlín, falleció tras una larga batalla contra el cáncer de pulmón que lo aquejaba.

“Con la muerte de Samir Fari d hemos perdido a una muy importante voz del mundo árabe. Su compromiso y pasión por el cine eran inigualables”, comentó Dieter Kosslick, director de la Berlinale, al portal Variety, que reportó este viernes el deceso del especialista, ocurrido el pasado martes 4 de abril.

Samir Farid publicó más de 60 libros sobre cine, el primero en 1966 titulado “Cinema”, y el último fue dado a conocer en el Festival Internacional de Cine de Dubai bajo el título “Introduction to cinema in the arab world” (Introducción al cine en el mundo árabe).

Desde 1972 fue parte de distintos jurados en diversos encuentros cinematográficos, entre ellos el Festival Internacional de Cortometrajes de Oberhausen, Festival Dok Leipzig, Festival Internacional de Cine de Animación de Annecy, Festival de Cine de Turín, Festival de Cine de Venecia, Festival Internacional de Cine de Salónica y Festival de Cine de Taormina.

Entre los premios más recientes conferidos a Farid se encuentran dos a la trayectoria, uno por el Festival de Cine de Osian, en Nueva Delhi, India, en 2012, y el segundo por el Festival de Cine de Dubai, en los Emiratos Árabes Unidos en 2013.

Además, en febrero, el Festival de Cine de Berlín le otorgó al también autor el Premio Berlinale Camera, por sus servicios al encuentro fílmico, del cual fue consultor durante décadas.