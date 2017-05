Muere bebé de 11 meses, presentaba varios golpes

Monterrey, México (10 mayo 2017).- A cinco días de que dos niños fueron asesinados en casos distintos, ahora un bebé murió por lesiones, por lo que investigan si el menor fue golpeado por su papá, en García.



El lunes en el hospital los médicos le detectaron a la víctima Osman Julián Hernández Olguín, de 11 meses, fracturas que le fueron causadas hace unas semanas.



Según establecieron los doctores, el bebé ingresó con hemorragia en las retinas, fractura en el brazo derecho, causada hace tres semanas.



También presentaba una fractura en el brazo izquierdo, causada hace más de un mes.



Y la más grave: una fractura de cráneo en la región parieto-occipital derecha de hace aproximadamente 15 días.



El evidente maltrato y falta de atención médica que sufrió el bebé, dijo una fuente policiaca, es lo que terminó por causarle la muerte.



Aunque las autoridades no detallaban el resultado de la autopsia, de acuerdo con los médicos que atendieron al menor en el Hospital General de Zona No. 21 del Seguro Social, estimaron que el bebé murió por trauma craneoencefálico severo.



La fuente policiaca mencionó que los agentes ministeriales realizan las investigaciones para establecer quién le causó las lesiones al niño.



El informante expresó que se sospecha que el padre lo estuvo agrediendo.



Sin embargo, anoche no se tenía información que confirmara esa versión, agregó.



La identidad del hombre no fue revelada.



La fuente dijo que el menor vivía con sus padres en la Colonia Las Alamedas, en García.



El lunes al bebé lo llevaron al hospital, con lesiones graves.



Los médicos lo atendieron de las diversas fracturas y lesiones que presentaba.



El informante añadió que a las 22:50 horas del lunes, los médicos reportaron el fallecimiento de Osman Julián.



El miércoles Gerson Santiago Alonso Uribe, de 4 años, falleció en el Hospital Materno Infantil a consecuencia de las lesiones que le causó su padrastro Carlos Ignacio Gómez Eguía.



Ese mismo día, María del Carmen Hernández calcinó a su hijo José Alejandro Iracheta Hernández, de 3 años.