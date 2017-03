Moviliza a bomberos cremación de perros

Ante el desesperado llamado de auxilio por parte de los vecinos de la colonia Rodríguez, personal de Protección Civil y Bomberos acudieron a un supuesto incendio pero resultó ser falsa alarma, pues no había nada.



Los hechos ocurrieron a las 12:30 horas de ayer, en la calle San Luis con Toluca de la colonia en mención, frente al antirrábico del Centro de Salud.

Al llegar al sitio, los bomberos se encontraron con que era una falsa alarma, pues no se registró incendio alguno.

En el lugar sí salía humo del interior del negocio, pero descubrieron que ahí se dedican a cremar perros del antirrábico.

Los encargados del lugar señalaron que no había ventilación en un cuarto y que por eso el humo se concentró.

Los vecinos comentaron que ya están escamados, pues hace días se registró un incendio precisamente en los patios del centro de salud.

Luego de que se comprobó que no había tal incendio, los Bomberos se retiraron del sitio, no sin antes exhortar a los vecinos de que verifiquen bien si hay algún siniestro antes de pedir el auxilio para no movilizar las unidades.